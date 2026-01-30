¿Metro de CDMX se va a huelga? Trabajadores anuncian marcha

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro ha convocado a una manifestación para exigir mejoras en sus condiciones laborales y en el mantenimiento de la red, lo que podría generar complicaciones en la movilidad de la capital.

A diario viajan miles de personas en el Metro de la Ciudad de México/Pixabay

¿Cuándo y dónde será la marcha de los trabajadores del Metro?

La movilización está programada para el miércoles 4 de febrero a las 15:30 horas. El punto de partida será la estación Balderas de la Línea 3, desde donde los trabajadores marcharán para hacer visibles sus peticiones.

Se anticipa que la protesta podría ocasionar retrasos en el servicio del Metro, especialmente en las estaciones cercanas al recorrido, además de un considerable aumento del tráfico en la zona. Por ello, se recomienda a los usuarios tomar precauciones y planificar rutas alternativas.

¿Cuáles son los motivos de la manifestación?

Los empleados del Metro han decidido manifestarse ante lo que consideran una falta de respuesta por parte del Gobierno de la Ciudad de México a sus demandas. Los principales reclamos se centran en la necesidad de recursos para el mantenimiento del sistema y la mejora de sus condiciones laborales.

Los trabajadores del Metro piden mejores condiciones laborales/Pixabay

Según el comunicado, el objetivo de la marcha es presionar a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para que se tomen acciones urgentes que aseguren un servicio de Metro seguro y eficiente tanto para los trabajadores como para los millones de usuarios que lo utilizan a diario.

Posibles afectaciones en Trolebús y Cablebús

El panorama de la movilidad para ese mismo miércoles 4 de febrero podría complicarse aún más. La Alianza de Tranviarios de México (ATM) ha advertido sobre una posible huelga que iniciaría en las primeras horas del día si no se alcanza un acuerdo con la Secretaría de Movilidad (SEMOVI).