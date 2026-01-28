Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026

El servicio de la Línea B no será suspendido durante los trabajos de mantenimiento./ Metro CDMX
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 14:18 - 28 enero 2026
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro dio a conocer que durante la primera mitad de 2026 iniciaron las principales intervenciones en los aparatos de vía de la Línea B, como parte de un programa de mantenimiento para atender el desgaste acumulado tras más de dos décadas de operación.

Estas acciones tienen como objetivo principal sustituir los durmientes de madera que presentan obsolescencia por durmientes sintéticos, materiales que permiten mejorar la geometría de la vía y brindar mayor estabilidad al paso de los trenes, incrementando así la seguridad del servicio.

El Metro CDMX inició obras de renovación en las vías de la Línea B durante 2026./ Metro CDMX

En días recientes, las autoridades concluyeron la instalación de 125 durmientes sintéticos en un aparato de vía ubicado entre las estaciones Oceanía y Deportivo Oceanía. Este tramo forma parte de las zonas prioritarias debido a su alta carga operativa y conexión con otras líneas del sistema.

¿En qué zonas de la Línea B se realizarán las obras?

El Metro informó que en los próximos días comenzarán trabajos adicionales en la salida de Oceanía hacia la vía de enlace con la Línea 5, y de manera progresiva se intervendrán cinco aparatos de vía más a lo largo de la Línea B. Además, hacia la segunda mitad de 2026, también se realizarán labores similares en la Línea 4.

Los trabajos incluyen la sustitución de durmientes de madera por piezas sintéticas./ Metro CDMX

La adquisición de un paquete robusto de durmientes sintéticos fue una de las primeras instrucciones emitidas por Adrián Rubalcava Suárez, actual director general del Metro, con el fin de corregir desperfectos históricos en una de las líneas más transitadas del sistema.

La Línea B conecta zonas de alta densidad poblacional como Ecatepec, Nezahualcóyotl y Ciudad Azteca con el centro de la Ciudad de México, y es utilizada diariamente por alrededor de 401 mil personas, lo que la convierte en una ruta estratégica para la movilidad metropolitana.

¿Habrá cierres o suspensión del servicio por las obras?

De acuerdo con el STC Metro, los trabajos se realizan durante la madrugada, con la participación de personal especializado en vías, por lo que no habrá cierre de estaciones ni suspensión del servicio durante el desarrollo de las obras en 2026.

Autoridades del Metro informaron que las obras se realizan en horario nocturno./ Metro CDMX

La Línea B fue inaugurada en 1999 y, a más de 26 años del inicio de operaciones, esta es la primera ocasión en que se lleva a cabo una renovación integral de los durmientes, elementos clave para la estabilidad geométrica de la vía.

