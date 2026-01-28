¿Qué pasó el 28 de enero? La historia real detrás del corrido de Lamberto Quintero

Cada 28 de enero, el nombre de Lamberto Quintero vuelve a cobrar fuerza en la memoria colectiva gracias a un corrido que ha trascendido generaciones. La frase “cómo me hiere esa fecha” se ha convertido en una referencia directa a un hecho violento ocurrido en Sinaloa, el cual dio origen a una de las composiciones más emblemáticas del género.

Lamberto Quintero fue asesinado un 28 de enero en un contexto marcado por enfrentamientos entre familias, una situación que, con el paso del tiempo, fue narrada y popularizada a través de la música regional. La historia se transmitió principalmente por vía oral y musical, lo que permitió que el corrido se mantuviera vigente hasta la actualidad.

El corrido de Lamberto Quintero hace referencia a los hechos ocurridos un 28 de enero en Sinaloa./ RS

La canción relata el impacto emocional de la muerte de Quintero y el dolor que dejó entre sus allegados. Aunque el corrido no ofrece una reconstrucción judicial de los hechos, sí refleja el ambiente de violencia y rivalidad que predominaba en la región durante esa época.

¿Quién fue Lamberto Quintero y por qué su historia se volvió corrido?

Lamberto Quintero fue un hombre cuya muerte se vinculó a una rivalidad entre familias, una situación que derivó en un ataque armado que terminó con su vida. Este tipo de conflictos eran comunes en ciertas regiones del país y, en muchos casos, terminaron convertidos en relatos musicales que buscaban preservar la memoria de los caídos.

“Cómo me hiere esa fecha” es una de las frases más reconocidas del corrido popular./ RS

El corrido dedicado a Lamberto Quintero se popularizó rápidamente, no solo por la crudeza de su historia, sino por la carga emocional de su letra. Con el paso de los años, diversos intérpretes han retomado la canción, consolidándola como una pieza clásica del regional mexicano.

Más allá de la música, la historia de Lamberto Quintero refleja una etapa marcada por la violencia regional y los conflictos familiares que dejaron huella en varias comunidades del norte del país. El corrido funciona como un testimonio cultural de ese contexto.

Hoy, la canción sigue escuchándose y compartiéndose, especialmente cada 28 de enero, cuando nuevos oyentes descubren la historia detrás de la letra. Así, el corrido de Lamberto Quintero permanece como un recordatorio de cómo la música popular ha servido para narrar episodios trágicos de la historia mexicana.