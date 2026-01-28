Estos son los Programas del Bienestar que abren registro en febrero de 2026

El gobierno federal anunció que en febrero de 2026 se abrirán nuevos periodos de registro para distintos Programas del Bienestar, como parte de la continuidad de la política social enfocada en apoyar a sectores vulnerables de la población. Las inscripciones se realizarán de manera escalonada y bajo lineamientos oficiales.

Uno de los programas que abrirá registro es Jóvenes Construyendo el Futuro, dirigido a personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan. Este apoyo permite a los beneficiarios recibir capacitación en centros de trabajo registrados, además de un apoyo económico mensual durante su participación.

En febrero de 2026 abrirán registros para distintos Programas del Bienestar en México./ X

Además, durante febrero también se habilitarán registros para las Pensiones del Bienestar, destinadas a personas adultas mayores de 65 años, mujeres en ciertos rangos de edad y personas con discapacidad. Estos programas otorgan un apoyo económico bimestral y forman parte de los principales pilares de asistencia social del gobierno.

¿Qué programas del Bienestar abrirán registro en febrero de 2026?

Las autoridades han informado que los registros se abrirán de manera gradual según el programa y el grupo poblacional. En el caso de las pensiones, el proceso suele organizarse por calendario y por orden alfabético del primer apellido, con el fin de evitar aglomeraciones en los módulos de atención.

Jóvenes Construyendo el Futuro es uno de los programas que habilitará inscripciones este mes./ Gobierno de México

También se contempla la apertura de registros para otros apoyos sociales y educativos, como becas y programas complementarios, cuyos periodos y requisitos específicos son definidos por la Secretaría del Bienestar y dependencias relacionadas.

Requisitos y cómo realizar el registro

Para inscribirse en cualquiera de los Programas del Bienestar, las personas interesadas deberán contar con documentos básicos como identificación oficial vigente, CURP y comprobante de domicilio reciente. Algunos programas solicitan requisitos adicionales, dependiendo del tipo de apoyo y del perfil del solicitante.

El registro podrá realizarse en módulos del Bienestar habilitados en distintas entidades del país o a través de plataformas oficiales en línea, según el programa. Las autoridades recomiendan consultar los calendarios oficiales y respetar las fechas establecidas para evitar contratiempos.

El registro podrá realizarse en módulos del Bienestar o en plataformas oficiales, según el programa./ RS