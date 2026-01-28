Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump y anuncia millonaria donación para las “Cuentas Trump”

Nicki Minaj y Donald Trump. / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 13:39 - 28 enero 2026
La rapera estadounidense Nicki Minaj sorprendió al apoyar públicamente al presidente Donald Trump en Washington

La artista Nicki Minaj volvió a ubicarse en el centro del debate político y mediático este 28 de enero de 2026. En un evento en Washington, D.C., la rapera expresó su respaldo abierto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificándose como su fan número uno y confirmando una donación personal de entre 150,000 y 300,000 dólares para apoyar el lanzamiento del programa financiero conocido como “Cuentas Trump”.

Nicki Minaj en un evento de la Naciones Unidas en E.U en noviembre de 2025. / AP

¿Qué son las “Cuentas Trump” y por qué Minaj las apoya?

Las Cuentas Trump son parte de un programa anunciado dentro de la iniciativa legislativa One Big Beautiful Bill Act, que busca ofrecer herramientas de ahorro e inversión a los estadounidenses más jóvenes. Según lo expuesto en el evento, cada niño nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 recibiría un depósito inicial de 1,000 dólares del gobierno, con posibilidad de aportaciones adicionales que se invertirán en un índice del mercado de valores hasta que el beneficiario cumpla 18 años.

Nicki Minaj expresó este miércoles su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. / Captura de imagen

Minaj manifestó que su contribución forma parte de su visión de devolver algo positivo a su comunidad y a las futuras generaciones, destacando la importancia de la educación financiera desde edades tempranas.

¿Qué dijo Nicki Minaj sobre Donald Trump durante el evento?

Durante la cumbre realizada en la capital estadounidense, la intérprete de éxitos como “Super Bass” se dirigió directamente al público y a Trump, afirmando: “Probablemente soy la fan número uno del presidente, y eso no va a cambiar”.

La rapera Nicki Minaj apoya las "cuentas Trump". / Captura de imagen

Minaj también respondió a las críticas que ha recibido por su postura política, asegurando que los comentarios negativos no la afectan y, según ella, incluso fortalecen su apoyo hacia el mandatario. Además, subrayó que no permitiría que los ataques mediáticos o sociales “intimiden” al presidente, insistiendo en que, a su juicio, Trump tiene “fuerza detrás de él” y está “protegido por Dios”.

Nicki Minaj es una rapera y cantante trinitense. / AP
