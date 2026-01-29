Atención usuarios: Metro CDMX confirma cambio de horario en su servicio

Mucha atención. Si eres usuario del Metro de la Ciudad de México, esta información te interesa, ya que se hizo oficial un cambio de horario en el servicio, lo que podría afectar a millones de personas que utilizan este medio de transporte para llegar a sus centros de trabajo, escuelas y otros destinos.

El Metro, clave en la movilidad de millones

De acuerdo con cifras oficiales del Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro, de enero a diciembre de 2025 se realizaron mil 241 millones 582 mil 324 viajes a través de las 12 líneas de la red, lo que representa un incremento cercano al 6% respecto a 2024, año en el que se registraron mil 171 millones 859 mil 113 viajes. Los números hablan por sí solos.



El Metro es un transporte fundamental en la vida diaria de los capitalinos y de personas del Estado de México que a diario se mueven en la CDMX, por lo que cualquier modificación en su operación debe tomarse en cuenta para planear traslados y buscar alternativas de viaje.

A diario miles de personas viajan en el Metro de la CDMX/Pixabay

Cambio de horario por día festivo

Mediante su cuenta oficial de X, Adrián Rubalcava, titular del Metro, informó que el próximo lunes 2 de febrero, con motivo del día festivo del 5 de febrero (Día de la Constitución Mexicana), el servicio del Sistema de Transporte Colectivo tendrá un horario especial.



Ese día, el Metro iniciará operaciones a las 7:00 horas y concluirá a las 24:00 horas, es decir, abrirá dos horas más tarde de lo habitual en sus 12 líneas y 195 estaciones.

Anuncio oficial del Metro CDMX