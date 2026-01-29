VIDEO: “¡Asesino, lárgate!”, increpan a Felipe Calderón durante foro en París

Felipe Calderón Hinojosa no pudo escapar de los señalamientos por su legado. Durante su participación en la Cumbre de Líderes y Jóvenes 2026, organizada por el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), fue increpado por estudiantes que le gritaron “¡asesino!” y “¡lárgate!”, en pleno panel frente a otros líderes y académicos internacionales.

El momento fue captado en video y compartido en redes sociales, por lo que se hizo viral. En la grabación, se ve cómo los gritos interrumpen la sesión mientras Calderón sonríe y el moderador del panel, Vuk Jeremić —expresidente de la Asamblea General de la ONU— comenta: “es grandioso vivir en un lugar democrático”.

Felipe Calderón participó en la Cumbre de Líderes y Jóvenes 2026 / Redes Sociales

Un foro de líderes... y de reclamos

La undécima edición del evento, titulada “Se busca: un secretario general de la ONU para un mundo roto”, reunió a figuras como Hina Rabbani Khar, presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores de Pakistán; Achim Steiner, líder de la Conferencia de Sostenibilidad de Hamburgo; y Terezie Hiclová, estudiante de la Maestría en Seguridad Internacional.

Entre los asistentes destacó el expresidente mexicano, a quien Sciences Po describió como “Estadista del Año” 2012 por el Foro Económico Mundial. También se recordó que fue presidente nacional del PAN, diputado federal, secretario de Energía con Vicente Fox y presidente de México entre 2006 y 2012. Pero más allá del currículum, los gritos lo alcanzaron.

El mandatario trata de sonreír mientras le gritan "asesino" / Redes Sociales

“Sin comentarios”: Sheinbaum reacciona

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por la prensa durante su conferencia matutina en Palacio Nacional respecto al video que circula de Calderón siendo confrontado en París. Su respuesta fue breve pero contundente: “Sin comentarios, solito se explica lo que ocurrió”.