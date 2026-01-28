¿Cuáles son los nuevos motivos de despido justificado en México para 2026, según la LFT?

En México, el despido justificado es aquel en el que el empleador puede terminar la relación laboral sin pagar indemnización, siempre y cuando exista una causa prevista en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y esta pueda comprobarse. Para 2026, estas disposiciones siguen vigentes y son clave para trabajadores y patrones.

La LFT señala que el despido solo se considera legal si el patrón notifica por escrito al trabajador la causa de la rescisión o la comunica ante la autoridad laboral correspondiente. De no hacerlo, el despido puede considerarse injustificado.

La Ley Federal del Trabajo establece las causas por las que un patrón puede rescindir un contrato sin indemnización, siempre que se cumpla el procedimiento legal./ Pixabay

¿Cuáles son los motivos de despido justificado en México?

Entre las principales causas reconocidas por la ley se encuentran mentir en el currículum o al momento de la contratación, presentar documentos falsos o proporcionar información incorrecta que haya sido determinante para obtener el empleo.

También se considera despido justificado cuando el trabajador incurre en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias o malos tratos en contra del patrón, compañeros de trabajo, clientes o proveedores, ya sea dentro del centro laboral o durante el desempeño de sus funciones.

El despido justificado solo es válido si el empleador acredita alguna de las causas previstas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo./ Pixabay

Otro motivo es acumular más de tres faltas injustificadas en un periodo de 30 días, así como desobedecer de manera reiterada las instrucciones relacionadas con el trabajo, siempre que no se trate de órdenes ilegales o que pongan en riesgo al empleado.

Daños, negligencia y estado inconveniente

La ley también permite el despido cuando el trabajador cause daños materiales intencionales a maquinaria, herramientas, edificios o bienes de la empresa, o cuando exista negligencia grave que ponga en riesgo la seguridad del centro de trabajo.

Asimismo, presentarse a laborar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas, salvo prescripción médica, es considerado un motivo válido de rescisión inmediata del contrato laboral.

Conocer los motivos de despido justificado ayuda a trabajadores y empleadores a entender cuándo una rescisión laboral es legal./ Pixabay

¿Qué pasa si el despido no se justifica?

Si el patrón no logra acreditar alguna de estas causas o no cumple con el procedimiento legal, el trabajador puede acudir al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o a los tribunales laborales para exigir reinstalación o indemnización, además de salarios caídos.

Por eso, conocer los motivos de despido justificado vigentes en 2026 es fundamental para saber cuándo un despido es legal y cuándo no, y así evitar abusos o perder derechos laborales.