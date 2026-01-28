Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Cae otro implicado en la tragedia del Tren Interoceánico; falta uno más

El accidente pasó el pasado 28 de diciembre de 2025 en la ruta Salina Cruz-Coatzacoalcos / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 15:10 - 28 enero 2026
Ricardo ‘N’, despachador del convoy fue detenido por su presunta responsabilidad en el descarrilamiento que dejó 14 muertos

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de Ricardo 'N', segundo implicado en el accidente del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en la ruta Salina Cruz-Coatzacoalcos.

El hecho cobró la vida de 14 personas y dejó múltiples lesionados. El detenido, quien fungía como despachador, fue aprehendido por elementos de la Policía Federal Ministerial en el centro de Coatzacoalcos, Veracruz. La orden de aprehensión se ejecutó por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, y según datos ministeriales, el acusado no tenía vigente su licencia ferroviaria al momento del accidente.

Fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal en Cintalapa, Chiapas, donde quedó a disposición del juez encargado del caso.

Debido al descarrilamiento, fallecieron 14 personas y varios heridos graves / Redes Sociales

Ya van dos detenidos por la tragedia

La FGR también confirmó que Felipe 'N', maquinista del tren, fue arrestado previamente por su presunta responsabilidad en el descarrilamiento. Él también enfrenta cargos por homicidio y lesiones culposas. La orden contra un tercer implicado, Emilio Erasmo Canteros Méndez, continúa pendiente de ejecución.

Ricardo 'N' es señalado de presunto homicidio culposo y lesiones culposas / Especial

Exceso de velocidad, la principal causa: FGR

Cabe recordad que el pasado 27 de enero, Ernestina Godoy, titular de la FGR, explicó que el accidente no tuvo relación con la infraestructura ferroviaria, sino con el exceso de velocidad al que era operado el tren.

“Es necesario destacar que la velocidad autorizada era de 50 km/h, sin embargo, el tren viajaba a 65 km/h de acuerdo con los registros de la caja negra”, explicó Godoy durante un mensaje a medios.
La caja negra del tren reveló que el exceso de velocidad provocó el descarrilamiento / Redes Sociales

Según los dictámenes periciales, el tren alcanzó hasta 111 km/h en tramos rectos, donde la velocidad máxima permitida era de 70 km/h, y 65 km/h en la curva donde ocurrió el descarrilamiento, donde sólo se permitían 50 km/h. Godoy detalló que existe un documento llamado Horario Ferroviario Vigente, el cual contiene datos técnicos, restricciones y condiciones operativas de la vía.

Dicho documento establecía claramente los límites de velocidad. Con la caída del segundo implicado y la caja negra revelando el exceso de velocidad, el caso del Tren Interoceánico avanza, pero la exigencia de justicia por las 14 víctimas continúa.

