¿Cuándo llegará la nueva PlayStation 6? Hay cambio de fecha

A pesar de las expectativas iniciales, recientes análisis y rumores del sector indican que Sony podría prolongar el ciclo de vida de la PlayStation 5, retrasando así la llegada de su sucesora, la PS6, más allá de la fecha estimada de 2027.

Aunque la compañía no ha anunciado una fecha oficial para la PlayStation 6, un nuevo informe sugiere que la consola de próxima generación podría demorarse más de lo que muchos jugadores anticipaban. David Gibson, analista de MST Financial, ha calificado las primeras proyecciones que apuntaban a 2027 como "optimistas y poco precisas", argumentando que la compañía japonesa podría extender la vigencia de la PS5 más de lo habitual.

Desde su lanzamiento en noviembre de 2020, Sony ha mantenido que la PlayStation 5 se encuentra apenas en la "mitad de su ciclo de vida". Esta declaración refuerza la idea de que la consola actual seguirá siendo el pilar de su estrategia de mercado durante varios años más. Factores externos, como el aumento de los costes de producción y la escasez de componentes clave como la memoria RAM, también podrían estar influyendo en la planificación a largo plazo de Sony y empujando el desarrollo de la PS6 a una fecha posterior.

Tradicionalmente, las consolas de Sony han seguido un patrón de lanzamiento con intervalos de seis a siete años. Bajo esta lógica, un debut en 2027 parecería coherente. Sin embargo, diversas fuentes especializadas ahora sitúan una ventana de lanzamiento más probable entre finales de 2027 y principios de 2028, con la posibilidad de que se extienda incluso hasta después de 2029 si la compañía decide maximizar la vida útil de la PS5 y su futura versión Pro.

Sony busca darle más tiempo de vida a la PlayStation 5 / FB: @Latam.PlayStation

¿Qué se espera de la PS6?

Aunque no hay confirmación oficial por parte de Sony, las filtraciones y análisis de la industria apuntan a que la PlayStation 6 incorporará tecnología de punta. Se especula con una arquitectura AMD de nueva generación y memoria GDDR7 para un rendimiento gráfico superior. Además, se espera que ofrezca retrocompatibilidad con juegos de PS4 y PS5, aceleración de trazado de rayos (ray tracing) mejorada y una integración más profunda de la inteligencia artificial en la experiencia de juego.

Un lanzamiento de la PS6 más allá de 2027 no solo daría más protagonismo a la PS5, sino que también permitiría una transición más gradual entre generaciones. Mientras tanto, la especulación y la expectación mantendrán el interés de la comunidad de jugadores mientras Sony prepara su próxima gran innovación en el mundo del entretenimiento.

La PlayStation 6 buscará ser más rápida al correr los juegos con gráficas mucho más definidas / FB: @Latam.PlayStation

Juegos gratis para PS5 y PS4 en junio

Y si hablamos de ahorrar, febrero llegó con buenas noticias: Sony liberó cuatro juegos completamente gratuitos para ambas consolas. Algunos de ellos tienen precios oficiales que rondan los mil pesos, pero por tiempo limitado puedes descargarlos sin pagar un solo peso desde la PlayStation Store.

Estos son los juegos gratis para PS4 y PS5 en junio Undisputed (PS5): Es un simulador de boxeo con más de 70 boxeadores. Aunque varios personajes solo se desbloquean peleando, la experiencia es intensa gracias a sus controles intuitivos y variedad de escenarios. Ideal para quienes extrañaban un título de boxeo bien hecho.

Subnautica: Below Zero (PS4 y PS5): Una nueva entrega del universo Subnautica, esta vez en una región helada que añade desafíos únicos de supervivencia. Perfecto para fans del género de exploración y ciencia ficción.

Ultros (PS4 y PS5): Un metroidvania con un diseño artístico vibrante. Estás atrapado en un bucle narrativo donde cada partida cuenta para progresar. Combina combate, exploración y una atmósfera psicodélica.

Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4) Un simulador de vuelo con 30 aviones de combate para pilotar. Ideal para quienes disfrutan la adrenalina de las batallas aéreas, con una curva de aprendizaje amigable.

Estos son los juegos gratis que se tienen para febrero / FB: @Latam.PlayStation