Militares en el Metro CDMX: ¿Qué hay detrás de los operativos?

La presencia de militares armados realizando maniobras tácticas en estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, especialmente en la Línea 1, ha generado sorpresa y preocupación entre los usuarios. Las imágenes de los soldados en formación de tropa se difundieron rápidamente en redes sociales, desatando interrogantes sobre la naturaleza de su despliegue.

Los militares se dieron tiempo para tomarse una foto dentro de las instalaciones del Metro/X: @foro_militar

Un entrenamiento de élite con la mira en el Mundial 2026

Fuentes oficiales confirmaron que los efectivos pertenecen al Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Su presencia en el Metro forma parte de un adiestramiento de alta especialización conocido como el Curso de Operaciones Contra Terrorismo (C.O.T.C.).

Este riguroso entrenamiento tiene como objetivo principal preparar a las fuerzas de élite para responder a escenarios de riesgo en entornos urbanos complejos. El Metro de la CDMX, al ser una infraestructura crítica por la que transitan millones de personas diariamente, fue seleccionado como un espacio estratégico para simular condiciones reales de intervención.

Estas prácticas se enmarcan en los preparativos de seguridad de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento en el que México fungirá como uno de los países anfitriones y que exige fortalecer las capacidades de respuesta ante posibles amenazas a gran escala.

Todo es parte de una simulación de operativo ante un caso de terrorismo/X: @foro_militar

¿En qué consiste el Curso de Operaciones Contra Terrorismo?

Considerado uno de los entrenamientos más exigentes del Ejército Mexicano, el C.O.T.C. se imparte en el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales (CAFE) y tiene una duración de entre tres y cuatro meses. Está diseñado exclusivamente para oficiales y sargentos del Cuerpo de Fuerzas Especiales que deben superar estrictas pruebas físicas y psicológicas.

El curso prepara a los militares para actuar bajo máxima presión y se estructura en tres fases fundamentales:

Fase de selección: Un filtro inicial donde se evalúan las capacidades físicas y mentales de los aspirantes.



Fase de adiestramiento: Enfocada en el desarrollo de habilidades tácticas, manejo de armamento especializado y técnicas de combate urbano.



Fase de operaciones: La etapa final, donde se ejecutan simulacros y ejercicios prácticos en escenarios realistas, como el realizado en el Metro.

Además, el programa incluye formación en áreas como guerra psicológica, operaciones encubiertas, medicina de combate y maniobras aerotransportadas, dotando a los elementos de un perfil integral para misiones de alto riesgo.

🦇🪖🪖🇲🇽Personal del Cuerpo de Fuerzas Especiales del ejército mexicano realizando prácticas de intervención en el metro de la Ciudad de México cómo parte del Curso de Contraterrorismo (COC) pic.twitter.com/LZQO05BMqS — Foro Militar México (@foro_militar) January 29, 2026