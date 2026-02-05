Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

CDMX romperá récord económico durante el Super Bowl LX ¡Esta cifra millonaria busca recaudar!

En promedio, los capitalinos gastan entre 500 y 3 mil pesos para ver el encuentro / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 14:04 - 05 febrero 2026
La Canaco local afirma que el evento deportivo favorece a muchos sectores

Aunque el Súper Bowl LX se jugará a kilómetros de distancia, en Santa Clara, California, la CDMX ya se alista para sentir la pasión de la NFL… y también para llenarse los bolsillos.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) estimó que el evento deportivo dejará una derrama económica de más de 6 mil 200 millones de pesos, un aumento del 3.7% respecto al año anterior.

El Super Bowl dejaría una derrama económica de 6 mil 200 millones de pesos / FREEPIK

Capitalinos hacen gasto importante

La fiebre por el partido entre New England Patriots y Seattle Seahawks, que tendrá a Bad Bunny en el show de medio tiempo, pondrá a los capitalinos a gastar entre 500 y 3 mil pesos, ya sea en comida, bebidas, artículos deportivos o gadgets para ver el juego como se debe: a lo grande.

“El Super Bowl es un evento que trasciende fronteras y demuestra la capacidad de nuestra ciudad para integrarse a dinámicas globales de consumo y entretenimiento”, declaró Vicente Gutiérrez Camposeco, titular de Canaco CDMX.
Los capitalinos gastarían entre 500 y 3 mil pesos en comida, bebida o artículos deportivos / FREEPIK

¿Quiénes ganan?

Según el organismo, restaurantes y bares serán los grandes beneficiados al convertirse en centros de reunión para los fans de la NFL.

Pero no se quedan atrás los comercios minoristas, con la venta de botanas, bebidas, productos con logos de los equipos y hasta televisores para vivir la emoción desde casa.

Y es que la NFL tiene un fandom millonario en México, con la capital como punta de lanza. Por eso, aunque el balón no ruede aquí, la afición sí moverá miles de millones.

La NFL tiene un fandom millonario en México / FREEPIK

Un mercado global

Con la mirada ya puesta en el Mundial 2026, la CDMX se consolida como uno de los epicentros del deporte internacional, y el Súper Bowl no es la excepción. La ciudad aprovecha el impulso para seguir posicionándose como un polo económico y de entretenimiento de primer nivel.

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN.

Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar: suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C

