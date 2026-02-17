Los mejores memes de los Therians: La nueva tendencia en redes

En febrero de 2026, los Therians se convirtieron en tendencia viral luego de que cientos de usuarios comenzaran a compartir videos, imágenes y, sobre todo, memes relacionados con este grupo. Plataformas como TikTok, Instagram y X se llenaron de publicaciones humorísticas que intentan explicar —o parodiar— el fenómeno que rápidamente rompió el internet.

Los memes muestran escenas exageradas de personas actuando como animales en situaciones cotidianas, combinando humor, sorpresa y confusión. Algunos usuarios utilizan plantillas virales, mientras que otros crean sketches donde representan comportamientos asociados a esta identidad, lo que ha generado millones de reproducciones e interacciones.

¿Qué son los Therians y por qué generan tantos memes?

Los Therians son personas que se identifican emocional, espiritual o psicológicamente con un animal específico, al que denominan su “theriotype”. Esta identificación no implica que crean transformarse físicamente en animales, sino que sienten una conexión profunda con determinadas características o comportamientos del animal con el que se relacionan.

La identificación con un “theriotype” es uno de los conceptos más mencionados dentro de la comunidad Therian./RS

El concepto tiene relación con la theriantropía, una idea presente en distintas culturas y mitologías donde se habla de la conexión entre humanos y animales. En la actualidad, la comunidad Therian expresa esta identidad principalmente a través de redes sociales, donde comparten experiencias, reflexiones y contenido relacionado.

La viralidad surgió cuando usuarios ajenos a la comunidad comenzaron a reaccionar con humor ante videos donde algunas personas imitaban movimientos o conductas animales en espacios públicos o privados. Esto detonó una ola de memes que intentan “explicar” el fenómeno de manera cómica, convirtiéndolo en tema central de conversación digital.

Los mejores memes de los Therians

Mientras muchos internautas toman la tendencia como entretenimiento, otros han abierto un debate sobre identidad, expresión personal y el impacto de las redes sociales en los jóvenes. La conversación ha ido más allá del humor, generando opiniones divididas entre quienes defienden la libertad de expresión y quienes cuestionan la exposición pública de este tipo de contenidos.

Los memes sobre los Therians se volvieron virales en TikTok, X e Instagram durante febrero de 2026./ RS