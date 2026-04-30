¡Alerta! Cuidado con los mensajes falsos de devolución de impuestos que suplantan al SAT
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Unidad de Policía Cibernética, emitió una alerta dirigida a las y los capitalinos ante el incremento de fraudes digitales en los que ciberdelincuentes se hacen pasar por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), utilizando mensajes falsos sobre devoluciones de impuestos para engañar a la población y obtener información sensible.
De acuerdo con las autoridades, estos esquemas fraudulentos han evolucionado con el uso de nuevas tecnologías, aprovechando la confianza de los usuarios en los trámites digitales. Bajo este contexto, los delincuentes envían correos electrónicos, mensajes de texto o notificaciones a través de aplicaciones de mensajería instantánea, en los que aseguran que la persona cuenta con un saldo a favor o una devolución pendiente.
Así operan los fraudes que suplantan al SAT
Estos mensajes suelen incluir enlaces que redirigen a páginas falsas diseñadas para imitar el portal oficial del SAT, lo que incrementa significativamente la probabilidad de que las víctimas ingresen información confidencial como contraseñas, RFC, números de cuenta bancaria o datos de tarjetas.
Además, para generar mayor presión psicológica, los delincuentes utilizan frases como “último aviso”, “devoluciones pendientes” o “acción inmediata requerida”, lo que puede llevar a actuar sin verificar la autenticidad de los mensajes. Este tipo de estrategia busca que los usuarios reaccionen de forma impulsiva y proporcionen datos sin cuestionar la veracidad del contenido.
Recomendaciones para evitar caer en el fraude
Ante este panorama, la Policía Cibernética de la SSC emitió una serie de recomendaciones para prevenir este tipo de delitos y proteger la información personal:
Verificar siempre la autenticidad de los mensajes
No hacer clic en enlaces sospechosos, especialmente si provienen de remitentes desconocidos o contienen errores ortográficos o direcciones inusuales
Acceder únicamente al portal oficial del SAT escribiendo directamente la dirección en el navegador, evitando ingresar desde enlaces externos
No compartir datos personales, contraseñas o información bancaria a través de mensajes, llamadas o sitios web no verificados
Activar mecanismos de seguridad, como la verificación en dos pasos en cuentas relacionadas con servicios fiscales o bancarios
Mantener actualizado el antivirus y los sistemas operativos para evitar vulnerabilidades
Desconfiar de mensajes que generen urgencia o presión para actuar de inmediato
En caso de duda, contactar directamente a las autoridades competentes a través de sus canales oficiales
Canales de apoyo para reportar fraudes
La Unidad de Policía Cibernética de la SSC se mantiene disponible para atender dudas o reportes relacionados con actividades sospechosas en el ciberespacio. La ciudadanía puede comunicarse al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o enviar un correo a cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.
También pueden recurrir a las cuentas oficiales en redes sociales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX para recibir orientación y seguimiento en caso de detectar posibles intentos de fraude.