¡Alerta! Cuidado con los mensajes falsos de devolución de impuestos que suplantan al SAT

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Unidad de Policía Cibernética, emitió una alerta dirigida a las y los capitalinos ante el incremento de fraudes digitales en los que ciberdelincuentes se hacen pasar por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), utilizando mensajes falsos sobre devoluciones de impuestos para engañar a la población y obtener información sensible.

De acuerdo con las autoridades, estos esquemas fraudulentos han evolucionado con el uso de nuevas tecnologías, aprovechando la confianza de los usuarios en los trámites digitales. Bajo este contexto, los delincuentes envían correos electrónicos, mensajes de texto o notificaciones a través de aplicaciones de mensajería instantánea, en los que aseguran que la persona cuenta con un saldo a favor o una devolución pendiente.

Los ciberdelincuentes buscan robarte datos personales como contraseñas o cuentas bancarias / Magnific

Así operan los fraudes que suplantan al SAT

Estos mensajes suelen incluir enlaces que redirigen a páginas falsas diseñadas para imitar el portal oficial del SAT, lo que incrementa significativamente la probabilidad de que las víctimas ingresen información confidencial como contraseñas, RFC, números de cuenta bancaria o datos de tarjetas.

Además, para generar mayor presión psicológica, los delincuentes utilizan frases como “último aviso”, “devoluciones pendientes” o “acción inmediata requerida”, lo que puede llevar a actuar sin verificar la autenticidad de los mensajes. Este tipo de estrategia busca que los usuarios reaccionen de forma impulsiva y proporcionen datos sin cuestionar la veracidad del contenido.

Los delincuentes envían correos, mensajes de texto o notificaciones a través de aplicaciones de mensajería instantánea para estafar / Magnific

Recomendaciones para evitar caer en el fraude

Ante este panorama, la Policía Cibernética de la SSC emitió una serie de recomendaciones para prevenir este tipo de delitos y proteger la información personal:

Verificar siempre la autenticidad de los mensajes

No hacer clic en enlaces sospechosos, especialmente si provienen de remitentes desconocidos o contienen errores ortográficos o direcciones inusuales

Acceder únicamente al portal oficial del SAT escribiendo directamente la dirección en el navegador, evitando ingresar desde enlaces externos

No compartir datos personales, contraseñas o información bancaria a través de mensajes, llamadas o sitios web no verificados

Activar mecanismos de seguridad, como la verificación en dos pasos en cuentas relacionadas con servicios fiscales o bancarios

Mantener actualizado el antivirus y los sistemas operativos para evitar vulnerabilidades

Desconfiar de mensajes que generen urgencia o presión para actuar de inmediato

En caso de duda, contactar directamente a las autoridades competentes a través de sus canales oficiales

Los falsos mensajes suelen incluir enlaces que redirigen a páginas falsas diseñadas para imitar el portal oficial del SAT / Magnific

Canales de apoyo para reportar fraudes

La Unidad de Policía Cibernética de la SSC se mantiene disponible para atender dudas o reportes relacionados con actividades sospechosas en el ciberespacio. La ciudadanía puede comunicarse al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o enviar un correo a cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

También pueden recurrir a las cuentas oficiales en redes sociales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX para recibir orientación y seguimiento en caso de detectar posibles intentos de fraude.