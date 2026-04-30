Pequeños Gigantes: Deportistas famosos de niños

Cuando se trata de logros el deporte es el camino. Desde tiempos inmemorables el mundo deportivo ha dado a grandes leyendas, sin embargo, esta situación no queda atrás pues hasta la fecha no hay época en la que no salga un nuevo ‘super dotado’ que sea capaz de romper generaciones.

Selección Mexicana Femenil Sub 17 | X: @Miseleccionfem

Deportistas mexicanos

Actualmente en el futbol aun hay muchas joyas, pero el béisbol y el básquetbol no se quedan atrás, pues hoy en día el país tricolor exporta a grandes talentos que muestran un futuro prometedor.

Lucca Vuoso

El hijo del ex jugador argentino naturalizado mexicano, es hoy en día una de las grandes promesas del futbol mexicano. Lucca ya participó en algunos programas de la Selección Mexicana, así como ya es parte de una generación Sub-17 de Santos Laguna que promete llegar hasta la Liga MX.

Lucca Vuoso con Santos | IMAGO7

Aldo Patricio de Nigris

Otro hijo del ex futbolista con futuro prometedor es Aldo Patricio de Nigris, el cual también se perfila para ser uno de los nuevos rompe redes de México, pues además llega con pie fuerte desde las inferiores de Monterrey a sus 18 años.

Aldo Patricio De Nigris con el Tri Sub-17 | IMAGO7

Juan ‘El Güerito’ Pérez

Desde el barrio icónico de la CDMX, Tepito, llega Juan Pérez. Apodado el Güerito, a sus 16 años el pugilista mexicano se perfila para ser uno de los nuevos rostros del boxeo mexicano. A su joven edad ya destaca en el boxeo, siendo bicampeón del WBC, e hizo historia al firmar con Premier Boxing Champions a sus 15 años.

Juan “El Güerito de Tepito” habló de su historia en el boxeo | MARIO GUZMÁN

Valentina Murrieta

La joven futbolista que destaca bajo los tres palos brilló durante la Copa del Mundo Sub-17 2025, pues logró ganar el guante de oro al ser la mejor del campeonato, además de ser una de las jóvenes promesas de México y del Club América.

Valentina Murrieta Guante Oro | @Miseleccionfem

Robert Saucedo Jr.