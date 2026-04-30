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Futbol

Lista de México para Mundial 2026 aún puede cambiar, aseguran desde FMF

Duilio Davino habló sobre la concentración de la Selección Mexicana previo al Mundial | MEXSPORT
Duilio Davino habló sobre la concentración de la Selección Mexicana previo al Mundial | MEXSPORT
Estephania Carrera
Estephania Carrera 09:47 - 30 abril 2026
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Mientras clubes como Chivas y Toluca pierden a sus estrellas para la Liguilla, el Tri asegura que la prelista de 55 jugadores mantiene abierta la competencia

Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, confirmó que la lista para el Mundial 2026 no ha sido cerrada. Alrededor de 12 jugadores que participan en la Liga MX se perderán la Liguilla del Clausura 2026 a causa de la concentración de la Selección Mexicana y aún así no tendrían su lugar asegurado en la justa

Davino destacó que el proceso mundialista y la directiva de la Selección Mexicana cuenta con plazos que aún no definen la convocatoria concreta, incluyendo la prelista de hasta 55 jugadores que será entregada en mayo.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, en duelo ante Portugal | IMAGO7

Expresó que la última palabra para la convocatoria de jugadores está en manos del entrenado Javier Aguirre, a pesar de que los futbolistas ya fueron concentrados para participar en esta etapa y enfrentarse en los duelos amistosos.

No estamos cerrados absolutamente a nada, la intención es llevar el mejor equipo posible a la Copa del Mundo. Falta todavía mucho tiempo para dar la lista definitiva que es el 1 de junio; el 11 de mayo tenemos que dar la prelista FIFA que es hasta máximo 55 jugadores y que al final Javier Aguirre tomará mano de esos para representar a México. Claro está que estos 20, al estar aquí con nosotros, trabajar desde antes con Javier Aguirre y afrontar estos partidos amistosos pues llevan mano por encima de todos
Duilio Davino | IMAGO7

¿Que pasará con los equipos de los Seleccionados?

La concentración ha impactado a los equipos que participarán en la Liguilla del Clausura 2026, como el caso de Toluca y Guadalajara. Ambos clubes perdieron a piezas fundamentales en un momento clave del torneo, especialmente para Chivas, que permitieron la ausencia de jugadores como Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Luis Romo, Roberto Alvarado y Armando González; por el lado de los Diablos Rojos, se ausentarán Alexis Vega y Jesús Gallardo.

Por su parte, los demás clubes solo cedieron a pocos jugadores, como el caso de Pumas con Guillermo Martínez, América con Israel Reyes y Cruz Azul con Erik Lira. Para la Selección Mexicana se ha notado a presión de preparación del equipo para el camino de la Copa del Mundo.

Brian Gutiérrez y Armando González en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Brian Gutiérrez y Armando González en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO 7
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