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Futbol

¿Llegará a la marca de los mil goles? Cristiano Ronaldo anticipa su retiro

Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr | @Cristiano
Estephania Carrera
Estephania Carrera 08:47 - 30 abril 2026
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Cristiano Ronaldo sorprendió a los aficionados tras sus declaraciones cargadas de sinceridad y nostalgia. A pesar de mantenerse vigente y con una gran resistencia física, "El Bicho" a sus 41 años de edad, reconoció que su momento de dejar las canchas ha llegado.

"El final de mi carrera está cada vez más cerca... disfrutemos cada partido", lanzó el delantero, haciendo un llamado a sus seguidores para valorar sus últimas exhibiciones en el terreno de juego.

Ronaldo, quien ha roto varios récords de goleadores, enfatizó que su motivación transciende el tiempo: “Sigo jugando no solo por esta generación, sino también por la anterior y la que viene. Disfruto día a día, partido a partido, año tras año, incluso sabiendo que me acerco al final de mi carrera. Eso es un hecho”, admitió.

Cristiano Ronaldo con Al-Nassr l INSTA: @cristiano

A pesar de la nostalgia que evocan sus palabras, el actual referente del Al-Nassr dejó claro que su hambre de gloria permanece intacta. Su objetivo no es solo sumar minutos, sino seguir ampliando su palmarés.

“Mi trayectoria ha sido brillante y quiero que siga así. Aún lo disfruto, sigo marcando goles... pero, por encima de todo, se trata de ganar. Y realmente queremos ganar la liga”, sentenció, reafirmando que su compromiso con los títulos sigue siendo la prioridad antes del adiós definitivo.
Cristiano Ronaldo tras anotar su gol 970 | x:@ AlNassrFC

El sueño de la Copa del Mundo: ¿El cierre perfecto para su "último baile"?

A tan solo un mes de que ruede el balón en la cita mundialista, la presencia de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal cobra un significado especial. Con el final de su carrera en el horizonte, el "Bicho" encara este torneo con la posibilidad de sellar su trayectoria con el único trofeo que le falta en sus vitrinas.

Conseguir el título para el Al-Nassr y la Copa del Mundo en lo que se perfila como su último gran baile no solo sería un hito histórico, sino el broche de oro para una carrera que ha redefinido el futbol moderno.

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