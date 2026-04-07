Portugal se deshace en elogios hacia México: 'Nos sentimos seguros hasta en Tepito'

Pese a las dudas iniciales que rodearon su visita debido a la situación de seguridad en el país, la delegación de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) regresó a Europa con una impresión inmejorable de México. Tras su estancia en marzo para un duelo amistoso, los representantes lusos calificaron la experiencia como "espectacular" y aseguraron que el país está listo para la próxima justa mundialista.

Selección de Portugal | MEXSPORT

Joao Madjer, coordinador técnico de la Selección de Portugal, fue el encargado de transmitir el sentir del grupo. En entrevista para ESPN, el directivo fue enfático al señalar que, durante su estancia en la Ciudad de México, no experimentaron contratiempo alguno, incluso al visitar zonas tradicionalmente consideradas de alta peligrosidad.

PORTUGAL VISITÓ TEPITO

Uno de los puntos más destacados de la visita fue la incursión de la delegación en Tepito. Madjer relató cómo la calidez de la gente transformó una experiencia potencialmente tensa en un momento memorable.

“Estuvimos encantados, vimos varios puntos de la Ciudad de México, no tienen ningún problema. Hasta fuimos a Tepito, que dicen que es un punto muy difícil; incluso caminando ahí la gente nos recibió muy bien, gente con un corazón enorme, y me encantó”, afirmó el coordinador.

La ola de violencia reportada a inicios de año generó incertidumbre sobre la realización del encuentro amistoso. No obstante, la FPF mantuvo su compromiso y, tras vivir la logística en territorio azteca, Madjer descartó que la seguridad sea un impedimento para el Mundial que arrancará el próximo mes de junio.

Leyendas de Portugal en la cancha Maracaná de Tepito | IG:@ portugal.legends

VISTO BUENO PARA EL MUNDIAL

El directivo luso subrayó la importancia de cambiar la narrativa internacional sobre México, basándose en su experiencia directa:

“Yo no veo un problema de seguridad por el tema del Mundial. Tengo que decir que si nos sentimos seguros aquí (México), debemos transmitir en Portugal que aquí es espectacular”.

El Estadio Banorte durante su reinauguración en el partido amistoso entre México y Portugal | MEXSPORT