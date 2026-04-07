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Futbol

Revelan por qué Stephano Carrillo no explota con el FC Dordrecht

Stephano Carrillo festejando su segundo gol de la temporada | IG: @fcdordrechtnl
René Tovar
René Tovar 07:29 - 07 abril 2026
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El futbolista mexicano sigue trabajando para consolidarse en el futbol neerlandés

​"Tiempo". Eso es lo que necesita el delantero del FC Dordrecht de la Eerste Divisie (Segunda División de Países Bajos), el mexicano Stephano Carrillo, quien está cedido por el Feyenoord con un contrato que se extiende hasta el 2029.

​Desde Países Bajos, personal del FC Dordrecht compartió con RÉCORD que el atacante mexicano cumple un proceso el cual no se debe acelerar.

Stephano Carrillo fue titular en la victoria de Feyenoord Sub 21 | X: CAPTURA DE PANTALLA

​"Le ha costado —revela nuestra fuente, quien por políticas de prensa del equipo no puede dar una entrevista abierta—; es buen jugador y muy fuerte, pero necesita tiempo", ratifica el informante.

​Sobre su situación en el equipo, asevera que el exjugador del Santos "aún no ha despegado totalmente", pero tampoco hay prisa. En el Feyenoord lo siguen de cerca, aunque no lo ven en este momento para el primer equipo, ya que ahí el lugar lo ocupa el delantero japonés Ayase Ueda, quien ha tenido una temporada espectacular consolidándose como el referente en ataque del equipo de Róterdam. Ueda suma 22 goles en la liga local, siendo uno de los máximos anotadores del torneo.

Stephano Carrilo en acción con Santos Laguna| IMAGO7
Stephano Carrilo en acción con Santos Laguna| IMAGO7

​Carrillo suma cuatro goles con su equipo: contra el Den Bosch (su primer gol oficial en Europa), frente al Vitesse, ante el FC Emmen (gol de la victoria) y en el empate de este lunes frente al SC Cambuur, donde anotó apenas tres minutos después de entrar de cambio para rescatar la igualada.

​"Es un buen jugador, pero repito: está en proceso", ratificó la fuente. Sin embargo, algo tienen claro en el FC Dordrecht: lo llevan de a poco porque saben que en cualquier momento puede despegar y rendir frutos, tal como lo han hecho los japoneses Ueda y Watanabe.

Stephano milita con su segundo equipo en Holanda | IG: @fcdordrechtnl

​Carrillo fue cedido para la Temporada 2025-2026 con el objetivo de que gane minutos y experiencia en el fútbol europeo. En la presente campaña ha tenido una participación activa, sumando más de 30 partidos y aportando goles importantes para su equipo en la lucha por los puestos altos de la tabla.

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