“No hubo boletos físicos”: Ticketmaster responde a las ARMY por el caos en venta de BTS

Tras la avalancha de quejas en redes sociales por parte de las fans de BTS, Ticketmaster México respondió a las ARMY con un mensaje claro: “No se vendieron boletos físicos”, negando cualquier venta directa en taquilla para los conciertos en el Palacio de los Deportes.

Y es que, en redes, comenzaron a circular fotos de personas formadas afuera de las taquillas del recinto, lo que alimentó las teorías de que se habrían entregado boletos en físico o que hubo “mano negra” para beneficiar a revendedores.

BTS generó un caos con la venta de sus boletos / FB: @bangtan.official

Pero Ticketmaster ya salió a dar la cara: “Durante las etapas de esta venta, no se han emitido boletos físicos. La venta se realizó exclusivamente a través de los canales digitales oficiales de Ticketmaster México”.

La empresa explicó que más de 2.1 millones de personas ingresaron al sistema en busca de boletos y que hubo un pico de más de 1.1 millones formadas en la fila virtual. Pero, con solo 136 mil boletos disponibles para tres fechas (definidas por el artista, su equipo y promotor), era prácticamente imposible satisfacer toda la demanda.

Ticketmaster desde un principio explicó la venta de boletos de BTS / Especial

Nada de precios dinámicos

Otra molestia generalizada fueron los altos costos. Muchas fans acusaron a Ticketmaster de elevar los precios con algoritmos o ajustes automáticos. Pero la empresa también negó este punto.

“Ticketmaster México no utiliza precios dinámicos ni algoritmos que modifiquen el costo de los boletos durante la venta. Los precios fueron establecidos por el artista, su equipo y promotor conforme a la ubicación de cada sección”, detalló la compañía.

Las fans de BTS llevaron su reclamo hasta la Presidencia de la República / FB: @bangtan.official

Contra la reventa…

La compañía reconoció la reventa ilegal como un problema de la industria, y aclaró que las plataformas de reventa no tienen acceso ni vínculo con sus sistemas. Aseguró que muchas veces se listan boletos “especulativos” que ni siquiera existen aún.

“Ticketmaster rechaza de manera categórica la reventa ilegal. Esta práctica afecta a los fans, distorsiona el acceso equitativo a los boletos y genera riesgos económicos”, mencionaron.

Sin duda BTS, es un fenómenos que nadie puede controla y todos quieren ver / FB: @bangtan.official

Y aunque suena bien, el público sigue pidiendo más control y transparencia en sus procesos, ya que incluso con la “fila virtual”, cientos de fans se quedaron sin boleto y con el corazón roto.

Piden no comprar fuera de canales oficiales

Para cerrar su comunicado, Ticketmaster recomendó no adquirir boletos en plataformas no oficiales, ya que esto pone en riesgo su validez y fomenta malas prácticas.

“La prioridad de Ticketmaster es brindar mayor certeza, transparencia y tranquilidad a los fans”.