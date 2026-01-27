Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

“No hubo boletos físicos”: Ticketmaster responde a las ARMY por el caos en venta de BTS

Más de 2.1 millones de personas ingresaron al sistema a buscar un boleto. | Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 17:19 - 27 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Las fans de la banda de k-pop le reclamaron a la boletera por no alcanzar entradas para los shows

Tras la avalancha de quejas en redes sociales por parte de las fans de BTS, Ticketmaster México respondió a las ARMY con un mensaje claro: “No se vendieron boletos físicos”, negando cualquier venta directa en taquilla para los conciertos en el Palacio de los Deportes.

Y es que, en redes, comenzaron a circular fotos de personas formadas afuera de las taquillas del recinto, lo que alimentó las teorías de que se habrían entregado boletos en físico o que hubo “mano negra” para beneficiar a revendedores.

BTS generó un caos con la venta de sus boletos / FB: @bangtan.official

Pero Ticketmaster ya salió a dar la cara: “Durante las etapas de esta venta, no se han emitido boletos físicos. La venta se realizó exclusivamente a través de los canales digitales oficiales de Ticketmaster México”.

La empresa explicó que más de 2.1 millones de personas ingresaron al sistema en busca de boletos y que hubo un pico de más de 1.1 millones formadas en la fila virtual. Pero, con solo 136 mil boletos disponibles para tres fechas (definidas por el artista, su equipo y promotor), era prácticamente imposible satisfacer toda la demanda.

Ticketmaster desde un principio explicó la venta de boletos de BTS / Especial

Nada de precios dinámicos

Otra molestia generalizada fueron los altos costos. Muchas fans acusaron a Ticketmaster de elevar los precios con algoritmos o ajustes automáticos. Pero la empresa también negó este punto.

“Ticketmaster México no utiliza precios dinámicos ni algoritmos que modifiquen el costo de los boletos durante la venta. Los precios fueron establecidos por el artista, su equipo y promotor conforme a la ubicación de cada sección”, detalló la compañía.
Las fans de BTS llevaron su reclamo hasta la Presidencia de la República / FB: @bangtan.official

Contra la reventa…

La compañía reconoció la reventa ilegal como un problema de la industria, y aclaró que las plataformas de reventa no tienen acceso ni vínculo con sus sistemas. Aseguró que muchas veces se listan boletos “especulativos” que ni siquiera existen aún.

“Ticketmaster rechaza de manera categórica la reventa ilegal. Esta práctica afecta a los fans, distorsiona el acceso equitativo a los boletos y genera riesgos económicos”, mencionaron. 
Sin duda BTS, es un fenómenos que nadie puede controla y todos quieren ver / FB: @bangtan.official

Y aunque suena bien, el público sigue pidiendo más control y transparencia en sus procesos, ya que incluso con la “fila virtual”, cientos de fans se quedaron sin boleto y con el corazón roto.

Piden no comprar fuera de canales oficiales

Para cerrar su comunicado, Ticketmaster recomendó no adquirir boletos en plataformas no oficiales, ya que esto pone en riesgo su validez y fomenta malas prácticas.

“La prioridad de Ticketmaster es brindar mayor certeza, transparencia y tranquilidad a los fans”.

Habrá que ver si con este tipo de respuestas, logran recobrar la confianza de un fandom tan exigente como el de BTS.

Últimos videos
Lo Último
15:00 El Super Bowl LX tendrá cifra récord de jugadores de origen latinoamericano
14:52 “Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
14:38 ¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
14:36 Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
14:32 Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
14:20 ¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
14:18 ¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
14:04 Rechazo del Salón de la Fama a Bill Belichick desata críticas en el mundo de la NFL
13:39 Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump y anuncia millonaria donación para las “Cuentas Trump”
13:28 David Faitelson defiende a André Jardine de las críticas: "De los mejores entrenadores en la historia del América"
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul definió lo que hará con Camilo Cándido para el Clausura 2026
2
Contra ¿Murió Chuponcito? Reportan ataque violento en Quintana Roo
3
Futbol ¿Viene Cristiano Ronaldo? Los requerimientos de Portugal para el CR7 juegue ante la Selección Mexicana
4
Selección Mexicana ¿Va al Mundial? Guillermo Ochoa apunta a volver a una convocatoria con México
5
Futbol Nacional América ya solicitó oficialmente su regreso al Estadio Azteca, ¿y Cruz Azul?
6
Contra Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX para este 28 de enero
Te recomendamos
Christian González en el partido de los Patriots contra Denver en el Campeonato de la AFC | AP
NFL
28/01/2026
El Super Bowl LX tendrá cifra récord de jugadores de origen latinoamericano
Pumas habló sobre la llegada de Antuna
Futbol
28/01/2026
“Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Contra
28/01/2026
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
LIGA MX
28/01/2026
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Formula1
28/01/2026
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Jugadoras de Arsenal en celebración en la Semifinal contra AS FAR en la Women's Champions Cup | AP
Futbol
28/01/2026
¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup