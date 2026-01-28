Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX para este 28 de enero

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura. | RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 19:49 - 27 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Autoridades capitalinas activaron la alerta amarilla ante el pronóstico de temperaturas bajas en varias alcaldías de la Ciudad de México

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla ante el pronóstico de bajas temperaturas durante la madrugada y primeras horas de este miércoles 28 de enero en diversas zonas de la Ciudad de México.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, se esperan temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados Celsius, principalmente en zonas altas de la capital, por lo que se emitió el aviso preventivo para reducir riesgos a la población.

Autoridades de Protección Civil activaron la alerta amarilla por bajas temperaturas en la Ciudad de México para este 28 de enero./ RS

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades respiratorias.

¿En qué alcaldías se activó la alerta amarilla por frío?

La alerta amarilla fue activada específicamente en las siguientes seis alcaldías de la CDMX:Álvaro ObregónCuajimalpaLa Magdalena ContrerasMilpa AltaTlalpanXochimilco

Estas demarcaciones suelen registrar las temperaturas más bajas debido a su altitud y condiciones geográficas, especialmente durante la madrugada.

La alerta amarilla se activó en seis alcaldías de la CDMX ante el pronóstico de temperaturas de hasta 4 grados Celsius./ X

Protección Civil advirtió que el frío puede intensificarse en zonas rurales y de montaña, por lo que pidió extremar precauciones en viviendas con materiales ligeros.

Recomendaciones ante las bajas temperaturas

Entre las medidas preventivas, las autoridades recomendaron cubrir nariz y boca al salir, consumir alimentos ricos en vitamina C y evitar el uso de anafres o braseros en espacios cerrados, ya que pueden provocar intoxicación por monóxido de carbono.

También se pidió resguardar a las mascotas en lugares protegidos del frío y reportar cualquier emergencia a los números oficiales de atención.

La alerta amarilla se mantendrá activa mientras persistan las condiciones climáticas adversas, por lo que se exhortó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales.

Zonas altas del sur y poniente de la capital registrarán las temperaturas más bajas durante la madrugada./ X
Últimos videos
Lo Último
14:52 “Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
14:38 ¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
14:36 Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
14:32 Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
14:20 ¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
14:18 ¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
14:04 Rechazo del Salón de la Fama a Bill Belichick desata críticas en el mundo de la NFL
13:39 Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump y anuncia millonaria donación para las “Cuentas Trump”
13:28 David Faitelson defiende a André Jardine de las críticas: "De los mejores entrenadores en la historia del América"
13:23 ¿Qué pasó el 28 de enero? La historia real detrás del corrido de Lamberto Quintero
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul definió lo que hará con Camilo Cándido para el Clausura 2026
2
Contra ¿Murió Chuponcito? Reportan ataque violento en Quintana Roo
3
Futbol ¿Viene Cristiano Ronaldo? Los requerimientos de Portugal para el CR7 juegue ante la Selección Mexicana
4
Selección Mexicana ¿Va al Mundial? Guillermo Ochoa apunta a volver a una convocatoria con México
5
Futbol Nacional América ya solicitó oficialmente su regreso al Estadio Azteca, ¿y Cruz Azul?
6
Contra Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX para este 28 de enero
Te recomendamos
Pumas habló sobre la llegada de Antuna
Futbol
28/01/2026
“Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Contra
28/01/2026
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
LIGA MX
28/01/2026
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Formula1
28/01/2026
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Jugadoras de Arsenal en celebración en la Semifinal contra AS FAR en la Women's Champions Cup | AP
Futbol
28/01/2026
¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
Contra
28/01/2026
¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026