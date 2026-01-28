Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX para este 28 de enero

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla ante el pronóstico de bajas temperaturas durante la madrugada y primeras horas de este miércoles 28 de enero en diversas zonas de la Ciudad de México.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, se esperan temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados Celsius, principalmente en zonas altas de la capital, por lo que se emitió el aviso preventivo para reducir riesgos a la población.

Autoridades de Protección Civil activaron la alerta amarilla por bajas temperaturas en la Ciudad de México para este 28 de enero./ RS

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades respiratorias.

¿En qué alcaldías se activó la alerta amarilla por frío?

La alerta amarilla fue activada específicamente en las siguientes seis alcaldías de la CDMX:Álvaro ObregónCuajimalpaLa Magdalena ContrerasMilpa AltaTlalpanXochimilco

Estas demarcaciones suelen registrar las temperaturas más bajas debido a su altitud y condiciones geográficas, especialmente durante la madrugada.

La alerta amarilla se activó en seis alcaldías de la CDMX ante el pronóstico de temperaturas de hasta 4 grados Celsius./ X

Protección Civil advirtió que el frío puede intensificarse en zonas rurales y de montaña, por lo que pidió extremar precauciones en viviendas con materiales ligeros.

Recomendaciones ante las bajas temperaturas

Entre las medidas preventivas, las autoridades recomendaron cubrir nariz y boca al salir, consumir alimentos ricos en vitamina C y evitar el uso de anafres o braseros en espacios cerrados, ya que pueden provocar intoxicación por monóxido de carbono.

También se pidió resguardar a las mascotas en lugares protegidos del frío y reportar cualquier emergencia a los números oficiales de atención.

La alerta amarilla se mantendrá activa mientras persistan las condiciones climáticas adversas, por lo que se exhortó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales.