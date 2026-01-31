Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Tamales tontos: qué son, por qué se llaman así y cómo prepararlos en casa el Día de la Candelaria

Una preparación tradicional que destaca por la sencillez de sus ingredientes. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:02 - 30 enero 2026
Los tamales tontos representan la esencia de la cocina tradicional mexicana

No todos los tamales necesitan sorpresa por dentro para tener historia. Existe una versión tradicional, sencilla y muy querida que ha pasado de generación en generación y que hoy vuelve a llamar la atención por su origen, su nombre curioso y su forma de prepararse en casa. ¿La razón de su fama? Está en lo más básico de la cocina mexicana.

¿Qué son los tamales tontos?

Los tamales tontos son una variedad de tamal tradicional mexicano que se caracteriza por no tener relleno ni guisos dentro; la preparación se basa principalmente en masa de maíz nixtamalizado con manteca y condimentos básicos, envuelta en hojas de maíz y cocida al vapor.

Según el Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, también se les conoce como tamales blancos, simples o largos, y su función culinaria es muchas veces servir como acompañamiento o “tortilla” para otros platillos como moles o pipianes.

El maíz como base de una receta que ha perdurado por generaciones. / iStock

¿Por qué se llaman “tontos”?

El término “tontos” hace referencia a la simplicidad del tamal, pues no lleva ningún relleno ni condimento extra, a diferencia de los tamales más conocidos con carne, queso o salsas. Por su sencillez, en algunas regiones también se les llama tamales blancos o tamales largos.

Una tradición culinaria que se mantiene viva en los hogares. / iStock

¿Cómo hacer tamales tontos en casa?

Preparar tamales tontos es una forma sencilla de aprovechar la masa de maíz y disfrutar de una receta tradicional mexicana. Aquí te compartimos una guía básica:

Ingredientes

  • 500 gramos de nixtamal (masa de maíz)

  • 150 gramos de manteca de cerdo

  • 1 cucharada de agua fría

  • 2 cucharadas de anís (opcional)

  • 20 hojas de totomoxtle o maíz

  • Sal al gusto

Preparación

  • Batir la masa: Coloca la masa de nixtamal en un recipiente y agrega la manteca de cerdo, el agua fría, el anís y la sal. Bate hasta obtener una masa espesa y sin grumos.

  • Armar los tamales: Extiende pequeñas porciones de masa en las hojas de totomoxtle.

  • Cocción: Cocina los tamales al vapor durante aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Sabrás que están listos si al retirar la hoja se desprende con facilidad y la textura es firme.

Preparar tamales tontos es una forma sencilla de aprovechar la masa de maíz. / iStock

Ideas para servir

Aunque los tamales tontos son deliciosos por sí solos, también pueden acompañarse con salsas como enchiladas verdes o rojas, queso gratinado y crema para un toque extra de sabor.

Un clásico sencillo con sabor mexicano

Los tamales tontos representan la esencia de la cocina tradicional mexicana: ingredientes básicos transformados en un acompañamiento versátil y lleno de historia. Perfectos para quienes buscan una alternativa sencilla sin renunciar al sabor y la textura del tamal casero.

Los tamales tontos representan la esencia de la cocina tradicional mexicana. / iStock
