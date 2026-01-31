Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Usas tu cel al conducir? Aumentan multas y esto te costará a partir de febrero

El uso del celular mientras se conduce es una de las principales causas de distracción al volante en el Estado de México. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 21:35 - 30 enero 2026
A partir del 1° de febrero de 2026, el uso del teléfono móvil al volante en el Estado de México tendrá sanciones más altas

El Estado de México aplicará, desde el 1° de febrero de 2026, nuevos montos por multas de tránsito vinculadas al uso de celular mientras se conduce, como parte de la actualización anual del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Desde el 1 de febrero de 2026, las multas por usar el celular al manejar en el Edomex aumentaron tras la actualización de la UMA. / iStock

Esta modificación impacta directamente en el costo de las infracciones viales, incluyendo una de las conductas más comunes: distraerse con el teléfono al volante.

El incremento no responde a un nuevo reglamento, sino al ajuste en el valor de la UMA para 2026, que quedó establecida en 117.31 pesos diarios. Al subir este indicador, automáticamente aumentan los montos de las multas calculadas con base en él, como ocurre con diversas infracciones viales en la entidad.

El Reglamento de Tránsito del Estado de México prohíbe manipular el teléfono móvil mientras el vehículo está en movimiento. / iStock

¿Cuánto cuesta la multa por usar el celular al conducir?

El Reglamento de Tránsito del Estado de México sanciona el uso del teléfono móvil mientras se conduce con multas que varían según el historial del conductor. El sistema es escalonado y considera si la persona tiene infracciones previas sin pagar.

Con el nuevo valor de la UMA, las sanciones quedan de la siguiente forma:

  • La multa mínima, para conductores sin antecedentes, equivale a 16 UMAs, es decir, 1,876.96 pesos.

  • La multa media, aplicada a quienes tienen dos o tres infracciones pendientes, corresponde a 18 UMAs, alrededor de 2,111.58 pesos.

  • La multa máxima, para quienes acumulan cuatro o más sanciones sin pagar, alcanza las 20 UMAs, lo que representa 2,346.20 pesos.

Estos montos aplican exclusivamente por usar el celular mientras se maneja y pueden aumentar en caso de reincidencia.

Las sanciones por conducir usando el celular pueden superar los dos mil pesos, dependiendo del historial del conductor. / iStock

¿Por qué es motivo de multa manejar usando el celular?

El Reglamento de Tránsito del Estado de México prohíbe el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos mientras se conduce porque representan un factor de distracción directa. Manipular el celular reduce la atención del conductor, disminuye el tiempo de reacción y aumenta el riesgo de provocar accidentes viales.

La normativa establece que ningún conductor debe sostener, manipular o utilizar el teléfono móvil mientras el vehículo está en movimiento, salvo cuando se emplean sistemas de manos libres que no interfieran con la conducción. Esta medida busca prevenir choques, atropellamientos y percances que pueden tener consecuencias graves tanto para automovilistas como para peatones.

Autoridades buscan reducir accidentes viales al sancionar el uso de dispositivos electrónicos durante la conducción. / iStock
