¿Nieve en las playas del Golfo de México? Qué dice el pronóstico por ola ártica extrema

Una poderosa masa de aire ártico avanza desde el norte de Estados Unidos y amenaza con romper récords térmicos en lugares tan poco habituales como Florida, donde ya se habla de uno de los eventos de frío más intensos en los últimos 15 años.

Meteorólogos no descartan que el fenómeno provoque nieve ligera o aguanieve en zonas costeras del Golfo de México, especialmente entre el condado de Orange y la región de Tampa, al oeste de Florida.

El fenómeno, conocido como “efecto Golfo”, se genera cuando una masa de aire extremadamente frío pasa sobre las aguas más cálidas del Golfo, generando nubes capaces de soltar copos ligeros, como ocurre con el famoso “efecto lago” en los Grandes Lagos.

"Este contraste térmico favorece la formación de nubosidad capaz de producir copos ligeros de nieve o aguanieve", explicaron especialistas.

La imagen parece de película, pero podría ser realidad si el frío se extiende hasta México / Especial

¿Va a nevar en México?

No. Al menos no en las playas mexicanas. En territorio nacional, el mismo sistema —identificado como el Frente Frío número 32— traerá heladas intensas, lluvias, vientos con rachas violentas y oleaje elevado, pero sin posibilidad de nieve en zonas costeras.

Eso sí, las autoridades mexicanas han advertido sobre riesgos por frío extremo en estados del norte, noreste y zonas montañosas del centro y oriente del país.

El 'Efecto Golfo' podría afectar las aguas nacionales al mezclarse la masa de aire frío con las aguas cálidas / Especial

Riesgos reales más allá del show climático

Aunque la nieve en la playa suena como una postal de película, los meteorólogos insisten en que el riesgo más serio no es la nieve, sino el frío extremo que puede causar estragos en infraestructura y salud.

“Se esperan temperaturas bajo cero o cercanas a ese umbral en amplias zonas de Florida, así como una sensación térmica peligrosa que eleva el riesgo de hipotermia”, advierten.

Ahora falta esperar que el invierno no pegue más fuerte para evitar daños / Especial

También podrían verse afectadas tuberías, cultivos cítricos y hasta los animales silvestres. En episodios pasados, iguanas han caído de los árboles al entrar en estado de parálisis por las bajas temperaturas.

En resumen: