Prepárate para el Frente Frío 32: CDMX y varios estados amanecerán con heladas y fuertes vientos

El Frente Frío número 32 traerá consigo una ola gélida que impactará a gran parte del territorio nacional, incluida la Ciudad de México. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 29 de enero se registrarán temperaturas mínimas de hasta -10 °C en zonas serranas de Chihuahua, además de fuertes vientos, lluvias y oleaje elevado en distintas regiones.

En la CDMX, las alcaldías de Milpa Alta y Tlalpan serán las más afectadas durante la madrugada y mañana del jueves, con temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 3:00 y las 8:00 horas.

El frío pegará más en las zonas altas de los estados y la Ciudad de México / FREEPIK

Estados con heladas intensas

Según el reporte del SMN, se esperan temperaturas de:

-10 a -5 °C con heladas : zonas serranas de Chihuahua.

-5 a 0 °C con heladas : Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

0 a 5 °C: Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Chiapas.

Las autoridades piden a la población evitar cambios bruscos de temperatura, abrigarse bien, hidratarse y proteger especialmente a menores y personas adultas mayores.

Para estas heladas, lo mejor es salir bien abrigado durante la mañana y noche / FREEPIK

Rachas de viento y oleaje elevado

Se esperan vientos de 60 a 80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, acompañados de oleaje de hasta 4 metros.

También habrá vientos de hasta 70 km/h en el Golfo de California, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León.

En CDMX y otros estados del centro se pronostican rachas de 30 a 50 km/h, con posibilidad de caída de árboles o anuncios.

Recomendaciones de Protección Civil en CDMX

Usa varias capas de ropa, además de bufanda, gorro y guantes.

Bebe líquidos tibios y evita la exposición prolongada al aire libre.

Protege a tus mascotas, no las dejes dormir en patios ni azoteas.

Está atento a las alertas emitidas por las autoridades locales.

¿Y las lluvias?

También se esperan chubascos en Tamaulipas, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, así como lluvias aisladas en Michoacán, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y la Sierra Norte de Puebla.

Por la tarde, habrá contraste térmico en algunas zonas del país, con temperaturas de 35 a 40 °C en estados como Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Sin embargo, el frío persistirá en gran parte del país en los próximos días, ya que se prevé la llegada de más frentes fríos.