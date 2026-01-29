Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Prepárate para el Frente Frío 32: CDMX y varios estados amanecerán con heladas y fuertes vientos

El país se ve afectado por varios fenómenos naturales / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 08:04 - 29 enero 2026
Temperaturas de hasta -10 °C y rachas de viento superiores a 80 km/h afectarán varias regiones del país

El Frente Frío número 32 traerá consigo una ola gélida que impactará a gran parte del territorio nacional, incluida la Ciudad de México. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 29 de enero se registrarán temperaturas mínimas de hasta -10 °C en zonas serranas de Chihuahua, además de fuertes vientos, lluvias y oleaje elevado en distintas regiones.

En la CDMX, las alcaldías de Milpa Alta y Tlalpan serán las más afectadas durante la madrugada y mañana del jueves, con temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 3:00 y las 8:00 horas.

El frío pegará más en las zonas altas de los estados y la Ciudad de México / FREEPIK

Estados con heladas intensas

Según el reporte del SMN, se esperan temperaturas de:

  • -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua.

  • -5 a 0 °C con heladas: Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

  • 0 a 5 °C: Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Chiapas.

Las autoridades piden a la población evitar cambios bruscos de temperatura, abrigarse bien, hidratarse y proteger especialmente a menores y personas adultas mayores.

Para estas heladas, lo mejor es salir bien abrigado durante la mañana y noche / FREEPIK

Rachas de viento y oleaje elevado

  • Se esperan vientos de 60 a 80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, acompañados de oleaje de hasta 4 metros.

  • También habrá vientos de hasta 70 km/h en el Golfo de California, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León.

  • En CDMX y otros estados del centro se pronostican rachas de 30 a 50 km/h, con posibilidad de caída de árboles o anuncios.

Recomendaciones de Protección Civil en CDMX

  • Usa varias capas de ropa, además de bufanda, gorro y guantes.

  • Bebe líquidos tibios y evita la exposición prolongada al aire libre.

  • Protege a tus mascotas, no las dejes dormir en patios ni azoteas.

  • Está atento a las alertas emitidas por las autoridades locales.

¿Y las lluvias?

También se esperan chubascos en Tamaulipas, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, así como lluvias aisladas en Michoacán, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y la Sierra Norte de Puebla.

Por la tarde, habrá contraste térmico en algunas zonas del país, con temperaturas de 35 a 40 °C en estados como Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Sin embargo, el frío persistirá en gran parte del país en los próximos días, ya que se prevé la llegada de más frentes fríos.

También hay que evitar los cambios bruscos de temperatura para descartar enfermedades / FREEPIK
