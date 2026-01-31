Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Mette-Marit, princesa heredera de Noruega, se disculpa por su relación con Jeffrey Epstein

El magnate estadounidense muerto fue condenado por abuso sexual a menores / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 13:26 - 31 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La integrante de la realeza aceptó su error: “Debo asumir responsabilidad”

Una bomba sacude la realeza noruega. La princesa heredera Mette-Marit volvió a disculparse públicamente luego de que documentos desclasificados el pasado viernes 30 de enero revelaran detalles incómodos sobre su vínculo con Jeffrey Epstein, el magnate estadounidense condenado por abuso sexual a menores.

Me avergüenzo”, dijo la esposa del príncipe Haakon, luego de que saliera a la luz que ella y una amiga pasaron cuatro noches en la residencia de Epstein en Palm Beach, Florida, uno de los lugares donde el millonario agredió sexualmente a menores y por el cual fue condenado.

La información fue confirmada por el director de comunicaciones de la casa real noruega a la cadena TV2, y contradice versiones oficiales anteriores, que situaban el último contacto entre ambos en 2013.

La princesa heredera Mette-Marit es esposa del príncipe Haakon / Especial

Correos que incomodan a la corona

Los documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos muestran que Mette-Marit y Epstein mantuvieron contacto en 2014, un año más de lo que había admitido públicamente la casa real. También se revela que Epstein invitó a la princesa a su isla privada, aunque la realeza aclara que ese viaje nunca se concretó.

La princesa da la cara: “Debí investigar mejor”

La heredera al trono noruego, a través de su equipo de comunicación, ofreció una disculpa pública y reconoció su error.

“Jeffrey Epstein es responsable de sus acciones. Debo asumir responsabilidad por no investigar mejor el trasfondo de Epstein y por no darme cuenta lo suficientemente rápido de la clase de persona que era"

“Me avergüenzo. Quiero expresar mi profunda empatía y solidaridad con las víctimas de los abusos cometidos por Jeffrey Epstein”, expresó.
Documentos del FBI están revelando los nexos Jeffrey Epstein con artistas, políticos y gente de la realeza / Especial

Ya había pedido perdón en 2019

No es la primera vez que Mette-Marit se disculpa. En 2019, tras confirmarse que se había reunido con Epstein tanto en Estados Unidos como en Noruega, ya había expresado su arrepentimiento.

La reciente desclasificación de documentos ha reavivado el escándalo en torno a las conexiones que el magnate mantenía con figuras de alto perfil en política, negocios y realeza internacional. Epstein murió por suicidio en 2019 mientras enfrentaba cargos más graves por tráfico sexual de menores.

La princesa acepta invitaciones de Epstein a su isla y a verlo en otras partes / Especial
Últimos videos
Lo Último
15:31 VIDEO: ¡Balazos, persecución y caos! Trailero se lanza contra policías en la México-Texcoco
15:20 Revelan correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein: emails muestran posibles planes para visitar su isla privada
15:09 AJ Styles se retira de la lucha libre tras perder en Royal Rumble ante Gunther
14:57 Rayados exporta otra joya de su cantera a Europa
14:43 Refuerzan la alerta por Frente Frío 32: las autoridades mantiene la guardia arriba
14:28 Segunda muerte por sarampión en México: bebé de 1 año fallece en Tlaxcala por complicaciones
14:23 Sorpresa en la Bundesliga: Bayern no pudo con Hamburgo y deja escapar dos puntos
14:20 ¡Sale del aire! Fox Sports es retirado de importante sistema de cable
14:19 Christian Martinoli confesó la razón de su ausencia en el amistosos de México
14:03 FC Juárez busca reforzarse con un canterano del FC Barcelona
Tendencia
1
Empelotados Presentadora de FOX arremete contra sus detractores: ‘Es ridículo que me digan trans’
2
Futbol ¡Bombazo! Toluca ficha a exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026
3
Futbol Nicolás Larcamón y su auxiliar fueron expulsados en el duelo ante Juárez
4
Futbol ¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo
5
Futbol ¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora
6
Futbol ¿Joao Pedro llega a Cruz Azul?
Te recomendamos
VIDEO: ¡Balazos, persecución y caos! Trailero se lanza contra policías en la México-Texcoco
Contra
31/01/2026
VIDEO: ¡Balazos, persecución y caos! Trailero se lanza contra policías en la México-Texcoco
Revelan correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein: emails muestran posibles planes para visitar su isla privada
Contra
31/01/2026
Revelan correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein: emails muestran posibles planes para visitar su isla privada
AJ Styles se retira de la lucha libre tras perder en Royal Rumble ante Gunther
Lucha
31/01/2026
AJ Styles se retira de la lucha libre tras perder en Royal Rumble ante Gunther
Rayados exporta otra joya de su cantera a Europa
Futbol
31/01/2026
Rayados exporta otra joya de su cantera a Europa
Refuerzan la alerta por Frente Frío 32: las autoridades mantiene la guardia arriba
Contra
31/01/2026
Refuerzan la alerta por Frente Frío 32: las autoridades mantiene la guardia arriba
Segunda muerte por sarampión en México: bebé de 1 año fallece en Tlaxcala por complicaciones
Contra
31/01/2026
Segunda muerte por sarampión en México: bebé de 1 año fallece en Tlaxcala por complicaciones