Super Bowl LX: ¿Qué famosos son aficionados a los Seattle Seahawks?

Aunque Seattle pueda parecer lejos de Hollywood, eso no ha impedido que una notable lista de celebridades ondee con orgullo la bandera de los "12s", como se conoce a la afición del equipo.

La base de seguidores de los Seattle Seahawks refleja la personalidad de la región: leal, ruidosa y apasionadamente entregada. Incluye desde nativos de Seattle y residentes del noroeste del Pacífico hasta actores de primer nivel que se enamoraron de la cultura deportiva de la ciudad.

A continuación, repasamos algunas de las celebridades más reconocidas que apoyan con orgullo a los Seahawks.

Will Ferrell

Aunque Will Ferrell es conocido por la comedia, su afición por los Seahawks no es ninguna broma. El actor ha sido visto en múltiples partidos, incluso durante los calentamientos previos en el Lumen Field, conversando con jugadores y directivos. Su conexión con el noroeste del Pacífico, combinada con su amor por el deporte, lo ha convertido en un seguidor reconocible del equipo a lo largo de los años.

.@gregolsen88 looks a little different here...



Special guest Will Ferrell crashed today's virtual team meeting.

Josh Lucas

El actor Josh Lucas, conocido por sus papeles en Sweet Home Alabama y Yellowstone, es uno de los partidarios más declarados de los Seahawks. Residente de Seattle desde hace mucho tiempo, Lucas asiste con frecuencia a los partidos en el Lumen Field y no duda en mostrar su pasión en las redes sociales. Ha sido una presencia visible durante las eliminatorias y ha adoptado la identidad de los «12s» como cualquier aficionado local.

Chris Pratt

Si hay una celebridad asociada directamente con los Seahawks, es Chris Pratt. El actor de Guardianes de la Galaxia y Jurassic World creció en el estado de Washington y nunca ha ocultado su amor por los equipos de Seattle. Pratt viste con frecuencia la ropa del equipo, asiste a los partidos cuando su agenda se lo permite y ha celebrado públicamente los mayores éxitos del club. Cuando los Seahawks están en racha, Pratt suele ser una de las voces más sonoras de Hollywood que los respalda.

.@Seahawks fan Chris Pratt in the house rockin' that NFL Rivalries uniform



NFL x Nike Rivalries

LARvsSEA on Prime Video

Also streaming on @NFLPlus

Rainn Wilson

Antes de convertirse en Dwight Schrute en The Office, Rainn Wilson creció en Seattle, y su lealtad nunca ha flaqueado. Wilson ha apoyado abiertamente a los Seahawks durante años, representando a una afición que mezcla el orgullo del noroeste del Pacífico con un sentido del humor que encaja perfectamente con la cultura de la ciudad.

Joel McHale

Otro nativo de Seattle, Joel McHale, ha respaldado constantemente a los Seahawks, siempre con su característico sarcasmo. La estrella de Community asistió a la Universidad de Washington y a menudo hace referencia a los deportes de Seattle en entrevistas y apariciones públicas, lo que lo convierte en un miembro natural entre las celebridades que forman parte de los «12s».

Afición de Seahawks en el Super Bowl | AP

Macklemore y Sir Mix-A-Lot

La escena musical de Seattle tiene raíces profundas, y Macklemore y Sir Mix-A-Lot son dos de los seguidores más apasionados de los Seahawks. Macklemore fue una figura habitual durante las temporadas más exitosas del equipo, saludando a los jugadores antes de los partidos y celebrando la era dominante del Super Bowl. Por su parte, Sir Mix-A-Lot ha representado durante mucho tiempo la cultura deportiva de Seattle y sigue siendo un ferviente seguidor de los Seahawks.

Mike McCready

Mike McCready, guitarrista de Pearl Jam, encarna tanto la identidad roquera de Seattle como su lealtad al fútbol americano. Aficionado de toda la vida a los equipos de la ciudad, McCready ha interpretado el himno nacional en eventos deportivos de Seattle y ha mantenido un estrecho vínculo con la afición de los Seahawks a lo largo de los años.