Del césped al cuadrilátero: Sergio Ramos debutaría como boxeador en un combate estelar

La noticia ha causado un gran revuelo en el mundo del deporte: Sergio Ramos, el icónico defensor español, podría estar a un paso de hacer su debut oficial en el boxeo profesional. Según informes recientes, el excapitán del Real Madrid ya tendría pactado su primer enfrentamiento contra una figura de gran notoriedad y controversia.

¿Por qué Sergio Ramos llegará al boxeo?

Desde hace tiempo, Ramos ha manifestado su gran afición por el boxeo, compartiendo videos de sus entrenamientos en redes sociales. Su interés por los deportes de contacto no es nuevo; ha sido visto en múltiples veladas de combate, incluyendo eventos de la UFC, donde mantiene una amistad con el luchador Ilia Topuria.

Sergio Ramos en lamento como jugador de Rayados de Monterrey | IMAGO 7

Ahora, parece que el zaguero llevará su afición más allá y se subirá a un cuadrilátero. El usuario inglés Moslee, una figura reconocida en el ámbito de los deportes de contacto, aseguró por medio de la red social X (antes Twitter) que el acuerdo está cerrado para que Ramos se enfrente a Andrew Tate y que los detalles se harán públicos la próxima semana.

"Última hora: Andrew Tate vs. Sergio Ramos, cerrado. Se enfrentarán en una pelea profesional a seis asaltos en Qatar. Misfits Boxing organizará el evento el 22 de agosto", detalló en su publicación. Añadió que cada episodio tendrá tres minutos y el combate estará pactado en 195 libras, además de que podrá seguirse por la plataforma Rumble Premium.

— Moslee (@thefan763922) January 29, 2026

A sus casi 40 años, que cumplirá en marzo, Sergio Ramos sigue demostrando una condición física excepcional. Su carrera se ha caracterizado por una imponente fortaleza y un cuidado meticuloso de su cuerpo, lo que le permitiría afrontar este nuevo desafío.

Andrew Tate en su salida de la corte | AP

¿Quién es Andrew Tate, rival de Sergio Ramos en el ring?

Su oponente sería Andrew Tate, una personalidad mediática sumamente polémica. Este millonario e influencer, ha estado en el centro de numerosos escándalos por sus declaraciones y cursos de liderazgo. Sus comentarios, calificados de machistas, misóginos y homofóbicos, le han costado la expulsión de diversas plataformas digitales.

Tate, además, es un ex kickboxer que ya ha pisado el ring de Misfits Boxing, con su combate contra Chase DeMoor como uno de los más destacados. Sin embargo, por ahora ninguno de los dos involucrados ha confirmado la información de la batalla, aunque recientemente Ramos compartió unas imágenes de que están entrenando, lo que abonó más al rumor.

Sergio Ramos se despide de la afición en el estadio | IMAGO 7