Grupo Salinas concluye litigios fiscales con el gobierno: “No debemos nada”

Grupo Salinas anunció la conclusión total de sus litigios fiscales con el gobierno de México, luego de realizar pagos por 32 mil millones de pesos en parcialidades, con lo que asegura haber cubierto la totalidad de lo exigido por el fisco y cerrar definitivamente procesos legales que se extendieron por más de dos décadas.

Ricardo Salinas. / FB: @RicardoSalinasPliego

En un comunicado fechado el 29 de enero de 2026, el conglomerado empresarial señaló que tanto la empresa como su presidente fundador, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, han cumplido de manera constante con el pago de impuestos.

De acuerdo con el documento, en los últimos 20 años las empresas del grupo han pagado más de 300 mil millones de pesos en obligaciones fiscales, cifra que, aseguran, refleja su compromiso con México.

Aunque el grupo manifestó su desacuerdo con las resoluciones fiscales, explicó que decidió cubrir los pagos restantes para poner fin al conflicto legal.

No por convicción, ni porque aceptemos que sea lo justo, sino porque buscamos dar vuelta a esta página y poner fin a esta sistemática campaña en nuestra contra, señala el comunicado.

¿Por qué Grupo Salinas decidió cerrar los litigios fiscales?

Con esta medida, el SAT indicó estar de “conformidad con los beneficios establecidos en el Código Fiscal y en cumplimiento de las resoluciones judiciales aplicables”. Por eso Grupo Salinas cierra un capítulo de más de 20 años que llama fueron de "controversias” y juicios.

"Con este pago -que trasciende los límites de los acuerdos originalmente pactados en 2024- habremos cubierto absolutamente todo lo que el Fisco exigió en este largo litigio. A partir de ahora, no debemos nada al gobierno, por ningún concepto", expresaron en su comunicado.

Ricardo Salinas. / FB: @RicardoSalinasPliego

El mensaje de Grupo Salinas tras el cierre del conflicto

Grupo Salinas reiteró su postura a favor de una transformación cultural en el país que promueva el

respeto a la legalidad, la propiedad privada, la libertad individual y el combate a la corrupción.



Además, aseguró que tanto la empresa como su fundador seguirán siendo aliados de México y mantendrán su compromiso con la prosperidad y el desarrollo del país.

Grupo Salinas informó que pagó 32 mil millones de pesos en parcialidades para saldar sus obligaciones fiscales. / Grupo Salinas