¿Cuándo es Semana Santa 2026 en México? Fechas exactas y vacaciones

Este año la Semana Santa cae entre finales de marzo y principios de abril, con días clave de conmemoración religiosa y un periodo vacacional para estudiantes según el calendario oficial de la SEP.

¿Qué es la Semana Santa y cuándo será en 2026?

La Semana Santa es una conmemoración central del calendario cristiano que recuerda los últimos días de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Cada año sus fechas cambian porque se calculan en función del equino­cio de primavera y la primera luna llena posterior, una regla establecida desde el Concilio de Nicea en el año 325.

En 2026, la Semana Santa en México será del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril.

La Semana Santa es una conmemoración central del calendario cristiano. / iStock

Fechas clave y significado de cada día

Estas son las celebraciones más importantes de la Semana Santa 2026: Domingo de Ramos – 29 de marzo: marca la entrada de Jesús a Jerusalén y el inicio de la Semana Santa.

Lunes Santo – 30 de marzo: se recuerda la unción de Jesús en Betania.

Martes Santo – 31 de marzo: Jesús advierte sobre la traición de Judas.

Miércoles Santo – 1 de abril: concluye la Cuaresma y se prepara para el Triduo Pascual.

Jueves Santo – 2 de abril: conmemora la Última Cena y el lavatorio de pies.

Viernes Santo – 3 de abril: se recuerda la Pasión y crucifixión de Jesús.

Sábado de Gloria – 4 de abril: día de silencio y espera antes de la Resurrección.

Domingo de Resurrección (Pascua) – 5 de abril: celebra la resurrección de Jesús, uno de los momentos más importantes del cristianismo.

El Viernes Santo recuerda la crucifixión de Jesús, uno de los días más significativos del calendario religioso. / iStock

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa 2026?

Aunque la Ley Federal del Trabajo no considera la Semana Santa como descanso obligatorio para todos los trabajadores, muchos aprovechan estos días para descansar o viajar.

Para estudiantes de educación básica, el calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece que las vacaciones de Semana Santa irán del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril de 2026, por lo que las clases se reanudarán el lunes 13 de abril.

Las vacaciones escolares por Semana Santa en México irán del 30 de marzo al 10 de abril de 2026, según la SEP. / iStock

¿Por qué es importante la Semana Santa en México?

Más allá de ser un periodo de descanso, la Semana Santa es un momento de profunda tradición religiosa y cultural en México, con representaciones del Viacrucis, procesiones y celebraciones que se viven en todo el país, desde grandes ciudades hasta comunidades rurales.