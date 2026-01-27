Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Box

Duras críticas para Canelo Álvarez: excampeón mundial pide su retiro

La última de sus peleas fue una derrota | MexSport
Mauricio Díaz Valdivia 21:04 - 26 enero 2026
Las críticas sobre el mexicano no han cesado con el paso de los años

Saúl Canelo Álvarez vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por declaraciones que cuestionan abiertamente el momento que atraviesa su carrera. El boxeador tapatío no ha vuelto a pelear desde la derrota sufrida ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre, combate que marcó un antes y un después en su trayectoria profesional.

Las críticas no han tardado en aparecer y ahora fue un excampeón mundial quien lanzó uno de los comentarios más duros contra el mexicano, asegurando que la edad y el desgaste ya comienzan a pasarle factura, al punto de sugerir que su retiro podría estar cerca.

Canelo ha sido criticado recientemente | MexSport

Sergio Mora arremete contra Canelo

El nuevo crítico de Canelo Álvarez es Sergio Mora, excampeón mundial superwélter en 2008, quien actualmente se desempeña como analista en DAZN Boxing. Durante una intervención en dicho espacio, el estadounidense no tuvo reparos en calificar al tapatío como un peleador en declive.

“A estas alturas, Canelo es un viejo de 35 años. 68 peleas profesionales, ha boxeado desde que tenía 15 años. Ya no puede pelear, así que no vamos a ver al gran libra por libra que fue Canelo”, señaló Mora, dejando claro que, a su juicio, el mexicano ya no está al nivel que lo llevó a la cima del boxeo mundial.

Mora arremete en contra de Canelo | MexSport

El exboxeador sostuvo que, desde su experiencia, Canelo muestra señales claras de desgaste físico, algo que considera inevitable tras tantos años de exigencia al más alto nivel, y que se refleja directamente en su desempeño dentro del ring.

El regreso de Canelo Álvarez tras su derrota ante Crawford

Sergio Mora también destacó la falta de nocauts recientes como una señal de alarma. “Ni siquiera estamos viendo nocauts de Canelo, porque eso es lo que pasa cuando empiezas a ir hacia atrás como peleador”, explicó, haciendo énfasis en la pérdida de explosividad y resistencia.

Según Mora, cuando las piernas ya no responden igual, el boxeador comienza a pensar más en sobrevivir los rounds finales que en imponer condiciones. “Empiezas a pensar en cruzar la meta, empiezas a pensar en tu salud”, agregó el analista, sugiriendo que el retiro podría ser una opción lógica.

El boxeador mexicano aún no tiene fecha oficial de regreso | MexSport

Tras perder sus títulos de las 168 libras ante Terence Crawford y someterse a una cirugía en el codo, el regreso de Canelo Álvarez está previsto para el 12 de septiembre, en una función denominada “Mexico Against the World”, la cual se celebrará en Riad, Arabia Saudita, escenario que marcará el siguiente capítulo en la carrera del tapatío.

