Gervonta Davis, arrestado por agresión e intento de secuestro

El invicto boxeador estadounidense Gervonta ‘Tank’ Davis fue detenido en Miami Gardens, Florida, casi dos semanas después de que se emitiera una orden de arresto en su contra. El pugilista enfrenta tres cargos penales: agresión, privación ilegal de la libertad e intento de secuestro, según reportes del medio TMZ Sports.

Gervonta Davis vuelve para defender su título ante "El Androide" García | ESPECIAL

La detención, confirmada por un portavoz del Departamento de Policía de Miami Gardens, se llevó a cabo el miércoles 28 de enero. Aunque no se revelaron los detalles del operativo, se informó que agentes federales participaron en la captura del deportista.

¿Cuáles son los cargos contra Gervonta Davis?

La investigación se inició a raíz de un incidente ocurrido a finales de octubre de 2025 en un club nocturno. Una mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, denunció haber sido agredida por el boxeador de 31 años, con quien afirmó haber mantenido una relación íntima durante cinco meses.

Según el testimonio de la denunciante, Davis se le acercó mientras ella trabajaba en el local, aproximadamente a las 4:15 de la madrugada. De acuerdo con su versión, el púgil la sujetó por la nuca y el cabello, lo que la forzó a bajar por una escalera hasta el estacionamiento. Una vez afuera, el atleta la soltó, momento que la mujer aprovechó para correr y buscar refugio con sus compañeros.

Gervonta Davis festejando victoria tras vencer a Rolando Romero | AP

La denuncia fue presentada dos días después del altercado. Las autoridades indicaron que el detective a cargo del caso revisó grabaciones de video que corroboran elementos clave del testimonio de la víctima, lo que fortaleció la investigación y condujo a la emisión de la orden de arresto el 14 de enero.

Consecuencias profesionales y legales

Además de la denuncia penal, la mujer interpuso una demanda civil contra Davis por los mismos hechos. Las acusaciones también tuvieron un impacto inmediato en la carrera del boxeador, ya que provocaron la cancelación de su esperada pelea contra Jake Paul, programada para noviembre.

En su momento, Jake Paul y su promotora, Most Valuable Promotions, anunciaron la suspensión del combate. "No quería darle a este abusador de mujeres una plataforma para aumentar su base de fans y su cuenta bancaria", declaró Paul en un comunicado.

Por ahora, las autoridades no han proporcionado más información sobre el proceso judicial que enfrentará Davis ni han especificado las fechas de sus próximas audiencias o las condiciones de su detención.