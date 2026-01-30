Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Tamales de casi un kilo para el Día de la Candelaria? Así es este famoso platillo en Neza

Un local de tamales ha llamado la atención por servir versiones gigantes de este tradicional antojo mexicano. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 21:10 - 29 enero 2026
Un clásico local se hace viral por sus tamales con relleno abundante, sabores tradicionales y exóticos, ideales para celebrar el Día de la Candelaria.

Si los tamales normales ya no te llenan, en Ciudad Nezahualcóyotl hay un lugar que se volvió sensación por llevar este antojo mexicano al extremo. Se trata de Tamales Tapatíos, un negocio local que ofrece tamales gigantes de casi un kilo, con rellenos abundantes, salsas bien servidas y sabores que van de lo tradicional a lo más creativo, ideales para compartir… o para los más valientes.

Tamales Tapatíos se ha hecho famoso por servir tamales tan grandes que superan el medio kilo. /@Tamalestapatiosx

Ubicado en varias zonas del municipio mexiquense, Tamales Tapatíos ofrece tanto sabores tradicionales como opciones más audaces que se salen del molde habitual de este platillo mexicano. Entre los clásicos destacan los tamales verdes, de guajillo y de mole, con masa suave y húmeda que se deshace con cada bocado.

La verdadera atracción, sin embargo, está en sus tamales gigantes: el más imponente, por ejemplo, es el de costilla en salsa verde, que puede alcanzar casi un kilo de peso y viene bien cargado con relleno y salsa. Otros sabores favoritos del público incluyen suadero en salsa verde, choriqueso en salsa roja y tres quesos, todos servidos con abundante carne y salsas tradicionales.

Así luce su tradicional tamal de dulce. / @Tamalestapatiosx

Sabores, precios y más detalles

Además de la enorme presentación, estos tamales destacan por mantener precios accesibles pese a su tamaño y calidad. Allí puedes encontrar:

  • Tamales clásicos: desde $28 pesos.

  • Tamales dulces y exóticos: desde $38 pesos.

Para acompañar, el local ofrece atoles con diferentes sabores según el día, café y bebidas especiales como malteadas (por ejemplo, de palomitas de caramelo), que ya son favoritas entre quienes visitan el lugar.

Dónde probarlos en Neza

Tamales Tapatíos cuenta con tres sucursales dentro de Ciudad Nezahualcóyotl, todas abiertas de lunes a domingo en horarios de 08:00 a 12:00 y de 18:00 a 22:00 horas.

Las ubicaciones principales incluyen:

  • Amanecer Ranchero, Benito Juárez, 57000, C. Nezahualcóyotl, Méx.

  • Calle 18 esquina Valle de Bravo, Maravillas, 57410

  • Cielito Lindo 329C, Esperanza, 57800, C. Nezahualcóyotl, Méx.

El gigante tamal de costilla en salsa verde. / @Tamalestapatiosx

Estos tamales gigantes se han convertido en una opción popular conforme se acerca el Día de la Candelaria, una fecha en la que los tamales se convierten en protagonistas del gusto nacional.

