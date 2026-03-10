Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

La claves para que Cruz Azul sea líder del Clausura 2026 tras diez jornadas

Cruz Azul sigue a la cabeza del campeonato de Clausura | MexSport
Iliany Aparicio
09:10 - 10 marzo 2026
Cruz Azul no solo presume el liderato del torneo, también se ha convertido en uno de los equipos más contundentes del Liga MX durante el Clausura 2026, respaldado por el gran momento de varios de sus futbolistas en ataque.

Cruz Azul sigue intratable | MexSport

El conjunto celeste ha encontrado en su ofensiva una de sus principales fortalezas. Actualmente, tres de los cinco jugadores con mayor impacto ofensivo del torneo considerando goles y asistencias pertenecen al plantel cementero, reflejo del buen funcionamiento del equipo.

En la cima de esta lista aparece João Pedro con nueve acciones ofensivas, siendo el futbolista más productivo del certamen hasta el momento. Sin embargo, muy cerca de él aparece un tridente celeste que ha sido clave para que Cruz Azul se mantenga como líder.

El flamante tridente de Cruz Azul

El primero de ellos es José Paradela, quien suma siete acciones ofensivas entre goles y asistencias. El mediocampista argentino se ha convertido en una pieza fundamental en la generación de juego del equipo.

José Paradela una pieza clave para Cruz Azul en medio campo l MexSport

A su lado aparece Agustín Palavecino, también con siete participaciones directas en gol. El volante ha respondido con anotaciones y asistencias importantes en momentos clave del torneo.

Agustín Palavecino junto a Nico Ibañez| IMAGO7

La lista la completa el delantero Gabriel Fernández, quien igualmente registra siete contribuciones ofensivas.

El único jugador fuera de Cruz Azul que también aparece en este grupo es Paulinho, con seis acciones ofensivas, lo que confirma el dominio celeste en este apartado estadístico del campeonato.

Además, La Máquina es la mejor ofensiva del torneo con 20 tantos. En el segundo puesto está Pumas, que dicho sea de paso se enfrentan el próximo sábado en CU.

Acciones ofensivas (goles + asistencias)
Gabriel 'Toro' Fernández, jugador de Cruz Azul, en el duelo ante Chivas en el Clausura 2026 | IMAGO7

1. João Pedro: 9

2. ⁠José Paradela: 7

3. ⁠Agustín Palavecino: 7

4. ⁠Gabriel Fernández: 7

5. ⁠Paulinho: 6

