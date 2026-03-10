Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡CR7 reaparece! Cristiano Ronaldo celebró triunfo del Almería que los acerca a LaLiga

Cristiano Ronaldo con Al Nassr | @Cristiano
Ramiro Pérez Vásquez 08:49 - 10 marzo 2026
El lusitano compartió su felicidad de la victoria sobre cultura Leonesa

Cristiano Ronaldo, quien se encuentra en rehabilitación tras una reciente y que lo ha puesto en duda para viajar con Portugal a México para el partido en el Estadio Banorte, reapareció en redes sociales celebrando el triunfo del Almería ante Cultura Leonesa que los pone cada vez más cerca de LaLiga.

Con la victoria del conjunto rojiblanco 3-0 el portugués lanzó un mensaje a través de sus historia de Instagram en la que resaltaba: "Gran victoria hoy. Seguimos" acompañada de una foto de los jugadores celebrando este importante duelo en la Jornada 29 de la Liga Hypermotion.

Cristiano Ronaldo en instagram l CAPTURA

¿Por qué CR7 celebró triunfo de Almería?

Cristiano Ronaldo celebró este triunfo debido a que a finales del mesa pasado el ariete portugués se convirtió en socio y copropietario del Almería con el 25 por ciento de las acciones; na operación realizada a través de la compañía CR7 Sports Investments, esto en asociación con el empresario árabe Mohamed Al Khereiji.

Este resultado llegó justo cuando el actual jugador del Al Nassr se encuentra en España para llevar a cabo su rehabilitación debido a una dolencia en el muslo derecho que lo llevó a viajar al país ibérico para tratarse acompañado de su fisioterapeuta personal.

Cristiano Ronaldo celebrando su gol 965 l x:@AlNassrFC_EN

¿CR7 estará listo para amistosos ante México?

Portugal mantiene la incertidumbre en posible ausencia de Cristiano Ronaldo por la lesión, la Selección está cerca de dar a conocer su convocatoria con la interrogante del delantero que está llevando a cabo su tratamiento y busca regresar lo antes posible de cara al Mundial 2026.

A pesar de que el proceso de sanación ha comenzado formalmente, el cuerpo médico del club árabe y de la selección de Portugal mantienen un pronóstico reservado. La prioridad es evitar una recaída que comprometa el cierre de temporada, por lo que su participación en el duelo ante el Tri se decidirá conforme a su evolución en los próximos días.

Cristiano Ronaldo en calentamiento con la Selección de Portugal | AP
Cristiano Ronaldo en calentamiento con la Selección de Portugal | AP

"Cristiano Ronaldo fue diagnósticado con una lesión en el tendón de la corva después del partido contra Al-Feiha. Él empezó un programa de rehabilitación y estará en evaluación día con día", informó el club saudí el 3 de marzo por medio de un parte médico en redes sociales tras su salida temprana del partido entre Al-Nassr y Al-Feiha. Sin embargo, luego Jorge Jesús declaró que era más grave de los esperado.

El tiempo es el principal enemigo del capitán luso. El enfrentamiento amistoso entre México y Portugal está pactado para el próximo 28 de marzo y el astro portugués sigue en reahabilitación para estar en condiciones de volver a disputar un partido oficial.

