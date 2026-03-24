¿Hubo un error? Se revela falla en lesión de Mbappé con el Real Madrid

La situación médica de Kylian Mbappé, en el Real Madrid, ha generado una fuerte polémica en el entorno del futbol europeo, luego de que el periodista Daniel Riolo, de RMC, revelara detalles que apuntan a un posible error médico grave en el tratamiento de la lesión del delantero.

¿Qué dijo Daniel Riolo?

Según Riolo, la falta de mejoría en la rodilla del jugador no se debía únicamente a la complejidad de la dolencia, sino a un diagnóstico equivocado que habría condicionado todo el proceso de recuperación. “Es evidente que había un error si el jugador decidió viajar a París”, señaló el comunicador, sugiriendo que la situación fue más seria de lo que se había informado públicamente.

El periodista fue más allá al calificar el diagnóstico inicial como “catastrófico, y sin duda peor que catastrófico”, dejando entrever que el fallo médico habría tenido consecuencias estructurales dentro del equipo encargado de la salud del futbolista. De acuerdo con sus declaraciones, este episodio habría sido una de las razones principales detrás de despidos en el área médica, además de la acumulación de lesiones en el plantel.

Mbappé es duda ante Benfica | AP

Riolo también advirtió sobre el riesgo al que estuvo expuesto Mbappé durante este periodo. El delantero habría continuado jugando sin conocer con precisión la naturaleza de su lesión, lo que incrementaba la posibilidad de una afectación mucho más severa. “Podría haber sido gravísimo por un error”, afirmó, subrayando la gravedad potencial del caso.

En ese sentido, el comunicador explicó que el futbolista pasó un tiempo considerable sin un diagnóstico claro, lo que derivó en que siguiera compitiendo pese al dolor persistente. Esta situación encendió las alarmas, ya que, según Riolo, existía el riesgo real de una rotura de rodilla si la actividad continuaba sin un tratamiento adecuado.

Mbappé, con el Real Madrid | AP

¿Error médico?

El aspecto más sorprendente de sus declaraciones llegó al revelar la naturaleza del supuesto error médico. Riolo aseguró que el equipo sanitario habría examinado la rodilla equivocada, lo que explicaría por qué el problema real no fue detectado a tiempo. “El fallo fue enorme”, enfatizó, cuestionando la magnitud de la equivocación.

Mbappé en acción de juego en el partido de ida entre Benfica y Real Madrid en la Champions League | AP

De confirmarse esta versión, el caso podría convertirse en uno de los episodios más controvertidos en la gestión médica reciente del fútbol de élite, no solo por el impacto en la carrera de Mbappé, sino también por las implicaciones en los protocolos de evaluación clínica en clubes profesionales.