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Mbappé rompe el silencio sobre su lesión: "Estoy al 100%, se dijeron mentiras"
Kylian Mbappé salió al paso de las especulaciones sobre su estado físico y aseguró que está completamente recuperado de la lesión de rodilla que encendió las alarmas en el Real Madrid y la Selección de Francia en las últimas semanas. El delantero francés fue contundente al señalar que hubo información falsa alrededor de su situación.
Durante un evento en Francia y ya concentrado con su selección, el atacante afirmó sentirse al "100%" y listo para volver a competir, luego de un proceso de recuperación que incluyó un diagnóstico detallado y un plan específico para regresar a su mejor nivel tanto con su club como con los Bleus.
Mbappé responde a rumores y confirma su recuperación total
El delantero del Real Madrid explicó que su lesión fue malinterpretada públicamente y que muchas versiones carecían de fundamento. "Mi rodilla está bien, mucho mejor. Se dijeron cosas falsas, pero es parte de la vida de un deportista de élite", expresó Mbappé, dejando claro su malestar por la desinformación.
El francés detalló que incluso viajó a París para obtener un diagnóstico preciso que le permitió trabajar en una recuperación progresiva. Aunque fue suplente en partidos recientes, como el derbi ante el Atleti y el duelo ante el Manchester City, aseguró que se trató de una gestión preventiva para evitar recaídas.
Mbappé también reveló que sufrió una rotura parcial, pero descartó que su participación en el Mundial estuviera en riesgo. Según explicó, el tiempo estimado de baja nunca comprometió su presencia en la recta final de la temporada ni en la próxima Copa del Mundo.
El francés apunta a Brasil y Colombia en su regreso con Francia
Ya integrado a la concentración de Francia, Mbappé se mostró motivado por sumar minutos en los próximos amistosos internacionales. El combinado dirigido por Didier Deschamps enfrentará a Brasil y Colombia en Estados Unidos, en una gira clave de preparación rumbo al Mundial.
Sobre el duelo ante Colombia, el atacante destacó la intensidad del equipo sudamericano y advirtió que no será un compromiso sencillo. "No vamos de vacaciones, queremos seguir construyendo un grupo fuerte", afirmó, dejando claro el enfoque competitivo de Francia.
Finalmente, Mbappé aseguró que está libre de dolor y que ahora su objetivo es recuperar ritmo de competencia. Su regreso representa un impulso importante tanto para el Real Madrid en la lucha por títulos como para Francia, que contará nuevamente con su máxima figura de cara a los desafíos internacionales.
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