Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Vinicius responde a Simeone con doblete y burla en triunfo del Real Madrid sobre Atlético

Vinicius celebrando en el Derbi Madrileño | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 23:44 - 23 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El jugador brasileño y el entrenador argentino han tenido varios problemas en la temporada

El Real Madrid se llevó un intenso derbi ante el Atlético de Madrid tras imponerse 3-2 en el Santiago Bernabéu, en un partido marcado por la polémica arbitral y la tensión entre jugadores. Sin embargo, más allá del resultado, el gran protagonista fue Vinicius Jr., quien firmó un doblete y dejó un mensaje directo para Diego Simeone.

El brasileño fue determinante en la victoria del conjunto merengue, resultado que mantiene al equipo dirigido por Álvaro Arbeloa en la pelea por el título de LaLiga. Junto a Fede Valverde, Vinicius lideró al Madrid en un duelo de alta intensidad.

Vinicius catapulta triunfo en el Derbi Madrileño | AP

El primer gol del extremo llegó desde el punto de penalti en una jugada que generó debate por su marcación. Posteriormente, selló su actuación con una gran definición al palo largo, confirmando su peso ofensivo en el equipo.

Pero el partido no solo se jugó en lo futbolístico. El trasfondo entre Vinicius y Simeone volvió a encenderse, recordando el episodio vivido en la Supercopa, donde el técnico argentino le lanzó una frase que no pasó desapercibida.

Cholo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid | AP

Vinicius se cobra revancha ante Simeone

En aquella ocasión, Simeone le dijo al brasileño: "Florentino te va a echar", en medio de un cruce que reflejó la tensión entre ambos. Meses después, Vinicius encontró la forma de responder dentro del campo.

El delantero no solo brilló con sus goles, sino que también aprovechó su cambio para lanzar una provocación directa al banquillo colchonero. Según reveló DAZN, el jugador gritó: "Me van a vender, me van a vender", mientras se reía en dirección al técnico argentino.

Vinicius Jr. celebra su gol | AP

Polémica, goles y tensión en el derbi madrileño

El encuentro también estuvo marcado por decisiones arbitrales discutidas, especialmente en la acción del penal que abrió el camino para el Real Madrid. Esto añadió más tensión a un partido que ya de por sí tenía ingredientes de alta rivalidad.

A pesar de las críticas y provocaciones, Vinicius volvió a ser determinante en el terreno de juego, consolidándose como uno de los jugadores más influyentes del equipo blanco en momentos clave.

Últimos videos
Lo Último
09:41 ¡Campeones! Hijos de Coco Carrasquilla y Efraín Juárez levantan el título con Pumas Sub-10
09:29 Muere Jorge Kahwagi Gastine: ¿Quién fue el empresario y líder de Grupo Crónica?
09:11 Monterrey rompe su propio récord en el Clausura 2026
08:55 Oficial: Antoine Griezmann es nuevo jugador del Orlando City de la MLS
08:53 Sony eliminará PlayStation Network (PSN) tras de dos décadas de existencia
08:39 Tigres vs América: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?
08:37 Antoine Griezmann se despide emotivamente del Atlético de Madrid: "Seguiré siendo rojo y blanco"
08:30 “México será candidato en el Mundial”: DT de Portugal lanza mensaje y elogia a la Selección Mexicana
08:10 Clima en México HOY 24 de marzo: lluvias fuertes, calor extremo y nuevo frente frío en camino
08:08 ¿Primeros puntos para Checo Pérez? En Cadillac se motivan de cara al Gran Premio de Japón 2026
Tendencia
1
Futbol ¡Una falta de respeto! Se revelan las palabras que Larcamón dijo para molestar a Karen Díaz
2
Futbol ¡Triunfo manchado! Gilberto Alcalá señala al culpable por polémica en el Clásico Capitalino: "VAR tuvo que llamar al árbitro"
3
Futbol Nacional Paul Delgadillo rompe el silencio y 'culpa' a Cruz Azul sobre la Final de 2013
4
NFL Travis Kelce firma contrato multimillonario con Kansas City Chiefs
5
Futbol "Da felicidad ver cómo juega": Jair Pereira se rinde en elogios con las Chivas de Gabriel Milito
6
Futbol Oficial: Sevilla despide a Matías Almeyda
Te recomendamos
¡Campeones! Hijos de Coco Carrasquilla y Efraín Juárez levantan el título con Pumas Sub-10
Futbol
24/03/2026
¡Campeones! Hijos de Coco Carrasquilla y Efraín Juárez levantan el título con Pumas Sub-10
Muere Jorge Kahwagi Gastine: ¿Quién fue el empresario y líder de Grupo Crónica?
Contra
24/03/2026
Muere Jorge Kahwagi Gastine: ¿Quién fue el empresario y líder de Grupo Crónica?
Jugadoras de Rayadas de Monterrey previo a un partido de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Futbol
24/03/2026
Monterrey rompe su propio récord en el Clausura 2026
Oficial: Antoine Griezmann es nuevo jugador del Orlando City de la MLS
Futbol
24/03/2026
Oficial: Antoine Griezmann es nuevo jugador del Orlando City de la MLS
Sony eliminará PlayStation Network (PSN) tras de dos décadas de existencia
Contra
24/03/2026
Sony eliminará PlayStation Network (PSN) tras de dos décadas de existencia
Tigres recibe a América en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | RÉCORD
Futbol
24/03/2026
Tigres vs América: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?