Vinicius responde a Simeone con doblete y burla en triunfo del Real Madrid sobre Atlético

El Real Madrid se llevó un intenso derbi ante el Atlético de Madrid tras imponerse 3-2 en el Santiago Bernabéu, en un partido marcado por la polémica arbitral y la tensión entre jugadores. Sin embargo, más allá del resultado, el gran protagonista fue Vinicius Jr., quien firmó un doblete y dejó un mensaje directo para Diego Simeone.

El brasileño fue determinante en la victoria del conjunto merengue, resultado que mantiene al equipo dirigido por Álvaro Arbeloa en la pelea por el título de LaLiga. Junto a Fede Valverde, Vinicius lideró al Madrid en un duelo de alta intensidad.

Vinicius catapulta triunfo en el Derbi Madrileño | AP

El primer gol del extremo llegó desde el punto de penalti en una jugada que generó debate por su marcación. Posteriormente, selló su actuación con una gran definición al palo largo, confirmando su peso ofensivo en el equipo.

Pero el partido no solo se jugó en lo futbolístico. El trasfondo entre Vinicius y Simeone volvió a encenderse, recordando el episodio vivido en la Supercopa, donde el técnico argentino le lanzó una frase que no pasó desapercibida.

Cholo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid | AP

Vinicius se cobra revancha ante Simeone

En aquella ocasión, Simeone le dijo al brasileño: "Florentino te va a echar", en medio de un cruce que reflejó la tensión entre ambos. Meses después, Vinicius encontró la forma de responder dentro del campo.

El delantero no solo brilló con sus goles, sino que también aprovechó su cambio para lanzar una provocación directa al banquillo colchonero. Según reveló DAZN, el jugador gritó: "Me van a vender, me van a vender", mientras se reía en dirección al técnico argentino.

Vinicius Jr. celebra su gol | AP

Polémica, goles y tensión en el derbi madrileño

El encuentro también estuvo marcado por decisiones arbitrales discutidas, especialmente en la acción del penal que abrió el camino para el Real Madrid. Esto añadió más tensión a un partido que ya de por sí tenía ingredientes de alta rivalidad.