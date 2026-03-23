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Futbol

Por primera vez en 17 años un jugador del Real Madrid es expulsado en un Derbi

Mbappé disputando un balón contra Atlético de Madrid l AP
Jorge Armando Hernández 15:22 - 23 marzo 2026
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Durante el Derbi ante los colchoneros Federico Valverde vio una roja directa por patear a Alex Baena

Real Madrid y Atlético de Madrid disputaron el famoso Derbi Madrileño este fin de semana en el Estadio Santiago Bernabéu. Los colchoneros le dieron problemas a los merengues, aunque al final la magia de Vinicius Jr. le dio la victorias a los locales por 3-2.

Federico Valverde disputando el partido contra Atlético de Madrid l AP

Lo destacable del partido no fue solo la voltereta del Real Madrid como normalmente ocurre cuando se enfrenta a los rojiblancos, sino la expulsión del uruguayo Federico Valverde, pues rompió con una racha de casi dos décadas en

Valverde vió la tarjeta roja tras una entrada fuerte por detrás a la pierna de Álex Baena, la decisión del árbitro central fue tomada sin consultar al VAR. El colegiado refirió que la razón de la expulsión fue por una patada a un adversario, sin estar a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva.

Ademola Lookman rematando l AP

La expulsión del volante uruguayo significó el término de una racha que acompañó al Madrid en su Derbi desde hace 17 años. Desde el año 2009, un jugador madridista no era expulsado en un partido ante Atlético de Madrid.

Quién fue el futbolista expulsado en el Derby de 2009
Sergio Ramos con el Real Madrid l X: @SergioRamos

En noviembre de 2009 se disputaba un partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid con el árbitro central Clos Gómez, durante el encuentro, el entonces capitán del equipo merengue, Sergio Ramos, cometió una falta sobre Sergio 'Kun' Agüero.

Sergio Ramos fue uno de los jugadores más encaradores en la historia del Real Madrid, así mismo este rasgo de personalidad, le valió ser expulsado muchas veces a lo largo de su carrera con el equipo merengue.

Atlético ha visto varias rojas

En contra parte, el conjunto colchonero ha visto múltiples expulsiones en el mismo lapos de años. Todas las cinco rojas que se habían mostrado previo a la expulsión de Valverde en los Derbis Madrileños de La Liga habían sido todas para jugadores del Atleti.

Marcos Llorente en el 2024, Ángel Correa en el 2023, Mario Hermoso en el 2022, Thomas Partey en el 2019 y Diego Godín en el 2011, fueron los futbolistas que vieron rojas en un Derbi desde que Sergio Ramos fuera expulsado hace 17 años.

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