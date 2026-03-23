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Futbol

Exjugador del Real Madrid opina de los fichaes de Obed Vargas y Álvaro Fidalgo

Real Madrid ante Atlético de Madrid l AP
Jorge Armando Hernández 18:58 - 22 marzo 2026
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El exfutbolista merengue confía en que ambos jugadores harán buenos papeles tanto en el Atlético de Madrid como en el Real Betis

Obed Vargas y Álvaro Fidalgo llegaron recientemente al futbol español, siendo ambos fichajes importantes para sus clubes. Vargas llegó al Atlético de Madrid proveniente de Seattle Sounders. Por otro lado, el español Fidalgo llegó al Real Betis tras ser fichado desde CF América.

Fidalgo ha sumado aproximadamente 400 minutos desde su llegada al conjunto español, apareciendo de manera importante en seis ocasiones con los verdiblancos.

Por su parte, el mexicano Obed Vargas quien proviene de Seattle Sounders, ha tenido hasta el momento 72 minutos jugados en Atlético de Madrid tras su llegada el pasado mes de febrero. Su mayor logro al momento ha sido un porcentaje del 100% en regates realizados.

'Guti' Hernández habla de Obed Vargas y Álvaro Fidalgo

Durante un evento realizado en un restaurante de la Ciudad de México en la zona de Polanco, varios aficionados tanto de los colchoneros como de los heliopolitanos se reunieron para disfrutar del Derbi Madrileño.

Guti Hernández como jugador del Real Madrid l INSTA: @guty14haz

El exfutbolista y figura del Real Madrid, José María Gutiérrez, estuvo como invitado en el acto y dio unas palabras referentes a Obed Vargas y Álvaro Fidalgo.

Guti Hernández abrazando a un jugador l INSTA: @guty14haz

Así habló Guti Hernández sobre Obed Vargas

Le hemos visto poco ahí, la verdad es que si lo fichan del Atlético es porque le han visto algo. El Atlético de Madrid tiene un gran director deportivo y sabe a quién ficha en este caso hay que darle tiempo, es verdad que es muy joven y viene de otra liga y la adaptación es un poco más lenta

Así habló Guti Hernández sobre Álvaro Fidalgo
Real Betis antes de enfrentar a Atlético de Madrid l AP

A Fidalgo le conocemos mucho en la cantera del real Madrid estuvo mucho tiempo ahí es verdad que luego se vino a México y triunfo en el América y era un paso importante para él volver a Europa a un equipo pomo Betis que está jugando Europa League es buen fichaje del Betis.
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