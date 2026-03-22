¡Ya hay horario! Revelan a qué hora se jugará El Clásico de mayo

El Real Madrid dio un golpe importante sobre la mesa con su victoria ante el Atlético de Madrid en LaLiga, sin embargo, aún se encuentra a cuatro puntos del Barcelona. Es por eso que, el último Clásico de la temporada, puede definir al Campeón en España.

Pese a que la fecha ya era oficial -10 de mayo de 2026-, el horario era el tema pendiente. De acuerdo con información de Movistar, cadena encargada de transmitir el partido, anunció que será a las 21:00 horas de España (14:00 horas en el centro de México).

Vinicius Jr. celebra su gol l AP

¿Cómo van Barcelona y Real Madrid en LaLiga?

El conjunto blaugrana ganó en su último partido ante Rayo Vallecano, por lo que llegó a 73 puntos en LaLiga. Hansi Flick y los suyos han demostrado durante gran parte de la temporada su gran capacidad ofensiva, en especial gracias a Lamine Yamal y Raphinha.

Por si fuera poco, el equipo de Cataluña también logró su pase a los Cuartos de Final de la Champions League tras golear en el global al Newcastle United. El Barcelona enfrentará al Atlético de Madrid en la Copa de Europa, equipo que los dejó fuera en la Copa del Rey.

Ronald Araujo, FC Barcelona | AP

Por su parte, los de Valdebebas lograron su última victoria en el campeonato liguero ante los colchoneros, llegando a 69 puntos. El conjunto de Álvaro Arbeloa, a diferencia del Barcelona, ha mostrado una defensiva un tanto endeble.

Los merengues ganaron su eliminatoria en Champions League ante el Manchester City, sin embargo, su rival en Cuartos de Final será una aplanadora. El Bayern Munich intentará obtener su séptima Copa de Europa, pero antes deberá vencer al Real Madrid.

¿Cómo fue el último Clásico?

El último Clásico terminó con una victoria para el Barcelona, en la definición de la Supercopa de España. El cuadro blaugrana definió el partido con un gol de Raphinha en los últimos 15 minutos, lo que dejó en la lona al Real Madrid.