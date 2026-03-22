Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Ya hay horario! Revelan a qué hora se jugará El Clásico de mayo

Jugadores del Barcelona y Real Madrid en el primer Clásico de la Temporada 2025/26 | AP
Emiliano Arias Pacheco 16:44 - 22 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Barcelona y Real Madrid se verán las caras el 10 de mayo, en un partido que puede definir LaLiga

El Real Madrid dio un golpe importante sobre la mesa con su victoria ante el Atlético de Madrid en LaLiga, sin embargo, aún se encuentra a cuatro puntos del Barcelona. Es por eso que, el último Clásico de la temporada, puede definir al Campeón en España.

Pese a que la fecha ya era oficial -10 de mayo de 2026-, el horario era el tema pendiente. De acuerdo con información de Movistar, cadena encargada de transmitir el partido, anunció que será a las 21:00 horas de España (14:00 horas en el centro de México).

Vinicius Jr. celebra su gol l AP

¿Cómo van Barcelona y Real Madrid en LaLiga?

El conjunto blaugrana ganó en su último partido ante Rayo Vallecano, por lo que llegó a 73 puntos en LaLiga. Hansi Flick y los suyos han demostrado durante gran parte de la temporada su gran capacidad ofensiva, en especial gracias a Lamine Yamal y Raphinha.

Por si fuera poco, el equipo de Cataluña también logró su pase a los Cuartos de Final de la Champions League tras golear en el global al Newcastle United. El Barcelona enfrentará al Atlético de Madrid en la Copa de Europa, equipo que los dejó fuera en la Copa del Rey.

Ronald Araujo, FC Barcelona | AP

Por su parte, los de Valdebebas lograron su última victoria en el campeonato liguero ante los colchoneros, llegando a 69 puntos. El conjunto de Álvaro Arbeloa, a diferencia del Barcelona, ha mostrado una defensiva un tanto endeble.

Los merengues ganaron su eliminatoria en Champions League ante el Manchester City, sin embargo, su rival en Cuartos de Final será una aplanadora. El Bayern Munich intentará obtener su séptima Copa de Europa, pero antes deberá vencer al Real Madrid.

¿Cómo fue el último Clásico?

El último Clásico terminó con una victoria para el Barcelona, en la definición de la Supercopa de España. El cuadro blaugrana definió el partido con un gol de Raphinha en los últimos 15 minutos, lo que dejó en la lona al Real Madrid.

Vinicius catapulta triunfo en el Derbi Madrileño | AP
Últimos videos
Lo Último
18:22 Campeón del Mundo con Francia quiere a Nueva Caledonia en el Mundial 2026
18:18 Roma sigue en la pelea por la Champions: vence al Lecce en la Serie A con gol de Robinio Vaz
17:57 Mhoni Vidente horóscopos del 23 al 27 de marzo qué le espera a cada signo
17:50 ¡México Sub-17 Femenil vuela al Mundial con paso perfecto!
17:47 ¡Una millonada! Miguel Herrera revela el contrato privilegiado que tuvo en Tijuana
17:40 Hoy No Circula 23 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: qué autos no pueden circular
17:35 Boxeadora Isis Sio, de 19 años, en coma inducido tras brutal nocaut en California
17:15 Minnesota United de James Rodríguez suma un nuevo partido sin ganar
17:12 César Montes lanza mensaje tras gol con Lokomotiv: "gracias por el apoyo"
17:07 Matías Almeyda deja al Sevilla, indican reportes desde España
Tendencia
1
Contra VIDEO: pelea en concierto de Grupo Firme en Honduras
2
Futbol Botafogo anunció el despido de Martín Anselmi como DT del club: 'No vimos el progreso'
3
Contra Tinacos gratis en Edomex 2026: requisitos y cómo acceder al apoyo por escasez de agua
4
Futbol César Montes reaparece en el Lokomotiv con gol incluido
5
Futbol ¡Llegó tarde! Arbeloa deja en el banquillo a Trent-Alexander en el Derbi Madrileño por impuntualidad
6
Empelotados Prensa regia se enfrasca con 'El Chuyón' tras victoria de Chivas
Te recomendamos
Campeón del Mundo con Francia quiere a Nueva Caledonia en el Mundial 2026
Futbol
22/03/2026
Campeón del Mundo con Francia quiere a Nueva Caledonia en el Mundial 2026
Roma sigue en la pelea por la Champions: vence al Lecce en la Serie A con gol de Robinio Vaz
Futbol
22/03/2026
Roma sigue en la pelea por la Champions: vence al Lecce en la Serie A con gol de Robinio Vaz
Mhoni Vidente horóscopos del 23 al 27 de marzo qué le espera a cada signo
Contra
22/03/2026
Mhoni Vidente horóscopos del 23 al 27 de marzo qué le espera a cada signo
¡México Sub-17 Femenil vuela al Mundial con paso perfecto!
Futbol
22/03/2026
¡México Sub-17 Femenil vuela al Mundial con paso perfecto!
¡Una millonada! Miguel Herrera revela el contrato privilegiado que tuvo en Tijuana
Futbol
22/03/2026
¡Una millonada! Miguel Herrera revela el contrato privilegiado que tuvo en Tijuana
Hoy No Circula 23 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: qué autos no pueden circular
Contra
22/03/2026
Hoy No Circula 23 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: qué autos no pueden circular