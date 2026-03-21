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Futbol

Liverpool cae de visita ante Brighton y mantiene mal paso en Premier League

Ekitike saliendo lesionado del partido ante Brighton l AP
Jorge Armando Hernández 10:52 - 21 marzo 2026
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'Las Gaviotas' hunden más al Liverpool quien se quedó sin su portero titular Alisson Becker

Brighton logra una victoria importante en la Jornada 30 de la Premier League ante Liverpool, quien actualmente cuenta con un plantel mermado por las lesiones y por si fuera poco se quedó sin Alisson Becker, el arquero titular.

Brighton celebra su gol ante Liverpool l X: @OfficialBHAFC

Liverpool intentó irse al frente en el marcador desde temprano en el partido. Los dirigidos por Arne Slot ejecutaron una jugada por el extremo derecho con control de balón al centro del área chica, la jugada concluyó en un trazo hacia atrás para Dominik Szoboszlai que pateó el balón muy arriba.

'The Eagles' respondió con firmeza después de ejecutar un movimiento lateral por banda izquierda, posteriormente se mandó un centro largo hacia costado derecho que fue rematado de cabeza por Gómez, el intento fallaba pero apareció Danny Welbeck para terminar el trabajo y adelantar a Brighton al minuto 13'.

Welbeck celebra su gol l X: @OfficialBHAFC

Ferdi Kadioglu intentó una jugada de nueva cuenta por la lateral derecha mandó un centro largo que esta vez no encontró a Welbeck sino que le quedó a Gómez quien remató de cabeza pero no estaba en buena posición ni distancia y el balón se fue hacia línea de fondo.

Se presentó la oportunidad para Liverpool para generar peligro en un tiro libre de media distancia. El encargado de cobrar fue el húngaro Szoboszlai que pateó directo al arco pero apenas su disparo quedó elevado del travesaño.

Los 'Reds' pelearon por el empate y lo consiguieron al minuto 29', una jugada de solo dos toques de portero a delantero. Mamardashvili reventó el balón desde portería, le cayó al defensa Lewis Dunk, pero este se equivocó al querer sacar el balón de un cabezazo porque solo peinó el balón y se lo dejó servido a Milos Kerkez quien remató uno a uno frente a Bart Verbruggen.

El equipo de 'The Albion' concretó su victoria otra vez por obra de Danny Welbeck, el delantero volvió a aparecer para darle la victoria a su equipo al minuto 55' de partido, solo empujando un balón que ya iba para adentro de las redes.

Danny Welbeck celebra su gol l AP

Alisson Becker se lesiona

Previo a iniciar al partido se anunció que el arquero brasileño Alisson Becker se lesionó y no iba a disputar el encuentro ante 'Las Gaviotas'. El guardameta de la Verde Amarela también se perderá la fecha FIFA de Brasil ante Estados Unidos.

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