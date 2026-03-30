¿Cuándo y dónde ver el Chequia vs Dinamarca?

Chequia y Dinamarca llegan a la cita final del Playoff D de la UEFA en busca de ser la última Selección para incorporare al Grupo A donde se ubica la Selección Mexicana acompañado de Sudáfrica y Corea del Sur. Ambos llegan tras superar sus respectivas Semifinales.

Los daneses a esta instancia tras golear a Macedonia del Norte con contundente 4-0. El partido fue redondo, en la primera parte fue dominada por el conjunto danés pero la falta de puntería de sus jugadores, no lograron romper el cero en los primeros 45 minutos.

Dinamarca, UEFA | X: @dbulandshold

Para la segunda parte, llegaría la cascada de goles, Mikkel Damsgaard remató dentro del área y abrir el marcador. Primero, al 58', el delantero de la Lazio aprovechó un centro de Damsgaard para rematar a unos centímetros de la línea de gol y colocar el segundo en el marcador.

Un minuto después, Isaksen aprovechó el rechace del arquero macedonio a disparo de Victor Froholdt para mandar el balón al fondo de las redes y poner así el tercero en la frente del rival. El cuarto tanto de los daneses llegó a los 75' de tiempo corrido, tras el cobro de un tiro de esquina ejecutado por Christian Eriksen que fue rematado prácticamente en la línea de gol por Christian Norgaard.

Dinamarca celebrando su pase en el Repechaje de UEFA | AP

¿Cómo llega Chequia?

Chequia protagonizó una de las remontadas más emocionantes del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026. Irlanda se había adelantado con dos goles de diferencia al minuto 23; sin embargo, la reacción llegaría por parte de Patrik Schick de penal al 27’ y en la agonía Ladislao Kreci haría la hombrada para definirlo a través de los once pasos.

Desde el manchón penal, la serie fue igual de dramática que el partido. Fallos de ambos lados mantuvieron la incertidumbre hasta el final, pero la figura de Kovář volvió a aparecer al detener disparos clave. Finalmente, Jan Kliment convirtió el penal decisivo para sellar el 4-3 definitivo y consumar la remontada.

Selección de Chequia l INSTA: @ceskarepre

Por una Mundial más

Dinamarca busca meterse a su sexta Copa del Mundo. En todas ellas, su mejor participación fue en Francia 1998, Mundial en el que llegaron hasta Cuartos de Final. Sin embargo, apenas unos años atrás tuvieron la oportunidad de estar en su primera justa mundialista.

La selección de Checoslovaquia se colocó como uno de los combinados con mayor relevancia histórica en la Copa del Mundo, tras alcanzar el subcampeonato en las ediciones de 1934 y 1962. A lo largo de su participación entre 1930 y 1994, el equipo consiguió su boleto en ocho de las trece eliminatorias que disputó y ahora busca meterse al Mundial 2026.

Fecha: 31 de marzo

Hora: 12:45

Estadio: Generali Arena, Praga