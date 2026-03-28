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Futbol

¿Cómo llegan Bolivia e Irak para la final del repechaje mundialista?

Selección de Irak y Selección de Bolivia I x:@IraqNT_EN / MEXSPORT
Ricardo Olivares 12:59 - 28 marzo 2026
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La selección de CONCACAF busca hacer la hazaña ante un complicado rival de oriente

La selección de Bolivia y su similar de Irak disputarán la final del repechaje mundialista el próximo martes en el Estadio Monterrey, en un duelo decisivo donde el ganador obtendrá su pase a la Copa del Mundo 2026.

Pelea por un balón entre Bolivia vs Surinam l IMAGO7

El conjunto boliviano llega a esta instancia tras finalizar en la séptima posición de las eliminatorias sudamericanas, con un registro de seis victorias, dos empates y diez derrotas, lo que le permitió acceder al repechaje. 

En cuanto a su momento reciente, Bolivia ha mostrado cierta irregularidad. En sus últimos cuatro encuentros, incluyendo tres amistosos y la semifinal ante Surinam, suma dos triunfos, un empate y una derrota.

Miguel Terceros celebra en el partido de Bolivia contra Surinam en el Repechaje Internacional rumbo al Mundial 2026 | MEXSPORT
Miguel Terceros celebra en el partido de Bolivia contra Surinam en el Repechaje Internacional rumbo al Mundial 2026 | MEXSPORT

Por su parte, Irak consiguió su lugar en esta final tras superar a Emiratos Árabes Unidos en la quinta ronda de las eliminatorias asiáticas, imponiéndose con un marcador global de 3-2. 

Posteriormente, el equipo asiático disputó la Copa Árabe, donde registró dos victorias y dos derrotas, resultados que lo mantienen competitivo de cara al duelo definitivo.

Rizky Ridho levanta vasos de plástico arrojados a la cancha, en el Irak vs Indonesia I AP

Así, ambas selecciones llegan con caminos distintos pero con el mismo objetivo: quedarse con el último boleto disponible al Mundial en un enfrentamiento que promete intensidad y dramatismo en territorio regiomontano.

Irak venció a Indondesia I AP
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