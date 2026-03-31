Bosnia y Herzegovina al Mundial 2026 tras vencer en tanda de penales a Italia

Bosnia y Herzegovina a la Copa del Mundo 2026. Así empezaría todo, Italia saldría decidido en los primero minutos del encuentro y al minuto 15 tendría frutos Moise Kean batìa al guardameta desde fuera del área con la pierna derecha para abrir el marcador en el Stadion “Bilino Polje” y se ponía cuesta arriba para los locales.

Bośnia y Herzegovina empezaría a mostrarse más peligroso y Memic se animaba en el ataque; sin embargo, la jugada no prosperaba en el minuto 35; sin embargo, una falta táctica le costaría a Alessandro Bastoni, que veía la roja al ser el último defensor.

Así terminaba el primer tiempo con incertidumbre para los italianos quienes tenían la ventaja pero con hombre menos para la parte complementaria y así los locales saldrían al terreno de juego en busca del empate con varios aviso sobre el marco de Donnarumma.

Bosnia y Herzegovina al Mundial 2026 l AP

Presión de Bosnia y Herzegovina

Memic sacaba un centro exquisito desde la banda de la derecha buscando a Demirovic quien se queda cerca de conectar ante la presión por la espalda del defensa italiano, en el inicio de la segunda parte, era el primer aviso para la ‘Azurra’ que tenía que aguantar.

Bosnia y Herzegovina ahogaba a la defensa italiana con la presión; Basic busca una pared desde linderos del área grande que se quedaba estancado ante la muralla 'Azurra’. Benjamin Tahirovic agarra a un jugador rival y era amonestado.

Repechaje entre Bosnia y Herzegovina e Italia l AP

Al 71’ Amar Memic se lesionaba y era sustituido por Dzenis Burnic. Bosnia y Herzegovina insiste y Donnarumma nuevamente aparece, ahora abajo a primer palo pasar un potente disparo y cede a tiro de esquina y seguía la insistencia sobre el marco.

¿Cómo llegó el empate?

Finalmente, llegaría el tanto del empate Haris Tabakovic empujaba el balón adentro con la derecha en una fácil definición y se empataba el partido. Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Bosnia and Herzegovina debe subir al marcador.

La expulsión le costó a Italia l AP