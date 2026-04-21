Armando Archundia sobre Katia Itzel García: "No es cuestión de género, si va al Mundial es por capacidad"

Dentro de los temas de conversación que no tienen que ver con algunos de los clubes de la Liga MX, pero dentro del mismo torneo se encuentra Katia Itzel García, pues recientemente ha estado inmiscuida en polémicas arbitrales dentro de los partidos en los cuales ha estado a cargo.

Además, García será parte importante de los árbitros mexicanos que serán parte de la Copa del Mundo, lo cual ha levantado muchas más críticas por parte de los aficionados; es por ello que algunos excolegiados han salido en defensa de ella.

Katia Itzel García arbitrando l MEXSPORT

"Tiene las capacidades suficientes"

Armando Archundia fue el invitado del programa Infiltrados de RÉCORD (de lunes a viernes a través de YouTube), en el cual se tocaron temas importantes referentes al arbitraje mexicano, como la reciente polémica acerca de lo sucedido en el partido de América en contra de Toluca, donde Karen Díaz terminó por ser suspendida por haberse metido en los empujones de los jugadores.

Sin embargo, posteriormente vino el tema de Katia Itzel García, de quien Archundia no tuvo más que elogios, defendiéndola de quienes dicen que no tendría porqué estar en el próximo Mundial.

A lo mejor no tiene la gran experiencia o los partidos dirigidos que tienen otros, César (Ramos) cuanto tardó en llegar a un Mundial, yo mismo me tardé 15 años para ir a mi primer Mundial y ella (Katia), no tenía pensado ir, hasta que Karen Janett Díaz tuvo la oportunidad, pero la FIFA es la que decide (si va o no)

Archundia elogió el trabajo de Katia | MexSport

Esta respuesta de Armando, ha tratado de dejar en claro que no se trata de que Katia Itzel sea mujer, más bien es algo que tiene que ver con sus capacidades en el campo, pues son las federaciones las que deciden quién pitará en los encuentros del Mundial.

¿Podrá ser parte de un partido?

Archundia también fue claro, Katia Itzel debería poder arbitrar sin problema algún partido del torneo veraniego, ya que ella irá a la Copa con sus dos asistentes, por lo que no debería tener problema para poder ser la central en algún duelo si así lo indica a FIFA.

Por lo pronto, Katia está designada para la Jornada 16 en el VAR del partido entre Atlético San Luis y Santos Laguna en el Estadio Libertad Financiera, desconociendo aún si para la Fecha 17 tendrá algún partido a su cargo.