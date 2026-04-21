Mauro Lainez 'explota' por su hermano Diego: "Si no va al Mundial 2026 es por intereses mayores"

Diego Lainez vuelve a estar en el centro de la conversación rumbo a la Copa del Mundo 2026, pero no precisamente por su presencia con la Selección Mexicana. A pesar de vivir un buen momento en la Liga MX, el atacante no ha sido considerado en las últimas convocatorias, lo que ha generado polémica tanto en medios como entre aficionados.

Ahora, fue su hermano Mauro quien encendió el debate al asegurar que la ausencia del jugador de Tigres no responde únicamente a decisiones deportivas. El futbolista de Mazatlán fue contundente al señalar que, si Diego no llega a ser parte de la convocatoria del Mundial, sería "por intereses mayores".

Diego Lainez festejando una anotación con los Tigres | IMAGO7

Mauro cuestiona la ausencia de Diego en el Tri

En conferencia de prensa, Mauro Lainez no dudó en respaldar el nivel de su hermano, a quien calificó como el mejor extremo derecho del futbol mexicano. El atacante destacó que Diego ha demostrado con actuaciones que merece un lugar en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Para mí mi hermano es el mejor extremo derecho de la Liga MX, es un jugador que tiene que estar en el Mundial, que se lo ha ganado a pulso

Mauro Lainez es actual jugador de Mazatlán | Imago7

Además, lanzó una declaración que ha generado controversia, al insinuar que factores externos podrían estar influyendo en la decisión. "Si no está es por intereses mayores, que cada uno sabrá", comentó, apuntando indirectamente hacia la Federación Mexicana de Futbol y el cuerpo técnico.

Javier Aguirre responde y explica la decisión técnica

Por su parte, el técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, ya había abordado el tema semanas atrás, descartando cualquier problema disciplinario con Diego Lainez. El estratega dejó claro que su ausencia responde únicamente a decisiones deportivas y a la búsqueda de alternativas.

“Si alguno no está aquí en este momento, es porque queremos ver a otros o necesitamos a otro para este momento”, explicó Aguirre, quien también negó rumores sobre indisciplina dentro del grupo, asegurando que no ha existido ningún caso relevante desde su llegada.

Javier Aguirre no ha llamado recientemente a Diego Lainez | MEXSPORT