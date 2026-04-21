Tigres lanza 'Socio Tigre': así funciona su nuevo programa con recompensas y beneficios exclusivos

Tigres sigue fortaleciendo su vínculo con la afición fuera de la cancha. El club felino presentó “Socio Tigre”, su nuevo programa de lealtad, una plataforma digital diseñada para reconocer y recompensar la pasión de sus seguidores con puntos, beneficios, experiencias y productos exclusivos.

A través de TigreTienda.com, los aficionados podrán registrarse sin costo. El proceso es sencillo: basta con acceder al sitio, dirigirse al apartado “Mi cuenta” y crear un perfil personal para comenzar a interactuar con la plataforma.

Tigres goleó Chivas en el medio de la Ida y Vuelta ante Seattle | IMAGO7

¿Cómo funciona 'Socio Tigre'?

Una vez registrados, los usuarios podrán completar su información, consultar su actividad, revisar los puntos acumulados y explorar el catálogo de recompensas disponibles, todo desde un mismo lugar. El sistema está pensado para ofrecer una experiencia integral y personalizada para cada aficionado.

Uno de los aspectos clave del programa es la vinculación con Boletomóvil. Tigres recomienda que los usuarios se registren con el mismo número telefónico que tienen dado de alta en esa plataforma, ya que esto permitirá enlazar ambas cuentas y sumar puntos de manera automática.

Afición de Tigres | IMAGO7

Las formas de acumular puntos son variadas. Los aficionados podrán generarlos al comprar productos en TigreTienda, ya sea en línea o en tiendas físicas, así como al asistir a partidos en el Estadio Universitario, tanto del equipo varonil como de Tigres Femenil.

La afición puede acceder a boletos para ver a la U

Además, también se contemplan acciones como el uso del mercado secundario mediante Boletomóvil, la participación en dinámicas digitales y otras actividades dentro del entorno del club, lo que amplía las oportunidades para que los seguidores incrementen su saldo de puntos.

En el nivel básico, los usuarios podrán canjear sus puntos por productos oficiales, así como por experiencias únicas, entre ellas bajar a la cancha para presenciar el calentamiento del equipo, ganar jerseys firmados, asistir a entrenamientos, realizar tours por el “Volcán” o incluso participar en anuncios oficiales del club.

'El Volcán', Estadio Universitario de Tigres | MEXSPORT