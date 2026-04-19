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Futbol

Tigres empata de último minuto ante Necaxa y rescata un punto en la Jornada 15

¿Y EL SUPERLÍDER? 4-1 Chivas volvió a tropezar feo contra uno de los protagonistas del Clausura, como Tigres.
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 22:14 - 18 abril 2026
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Los Felinos estuvieron a punto de sacar un mal resultado en casa de los Rayos

Necaxa y Tigres protagonizaron un cierre dramático en la Jornada 15 del Clausura 2026, al empatar 1-1 en el Estadio Victoria en un partido que se definió en los últimos segundos. Cuando todo parecía indicar que los Rayos se quedarían con una victoria clave, apareció Ángel Correa para cambiar la historia.

El resultado dejó sensaciones encontradas: mientras Tigres celebró el punto rescatado sobre la hora, Necaxa lamentó una oportunidad que parecía en sus manos. El empate mantiene a los felinos en zona de liguilla y complica el panorama para los hidrocálidos.

Necaxa se había puesto adelante en el marcador | Imago7

Necaxa golpea primero y se ilusiona con la victoria

El partido comenzó con un ritmo cauteloso, con Tigres teniendo mayor posesión pero sin generar peligro claro. Necaxa, ordenado y paciente, fue creciendo poco a poco hasta encontrar espacios y avisar con aproximaciones que encendieron a su afición.

La recompensa llegó al minuto 33, cuando Tomás Badaloni se elevó dentro del área y conectó un cabezazo certero para vencer a Nahuel Guzmán. El gol cambió la dinámica del encuentro y llenó de confianza a los locales.

Badaloni festejando el gol con el que se habían puesto adelante en el marcador | Imago7

Con la ventaja, Necaxa manejó los tiempos y se mostró sólido en defensa, mientras Tigres acumulaba dudas. Incluso, los Rayos se acercaron a ampliar la ventaja ante un rival que no encontraba claridad en el último tercio del campo.

Tigres insiste y Correa rescata el empate al final

Para el segundo tiempo, Tigres ajustó piezas en busca de mayor profundidad ofensiva. Guido Pizarro apostó por variantes como Diego Lainez y Rodrigo Aguirre, intentando romper el orden defensivo de Necaxa.

La jugada más clara llegó al minuto 71, cuando un error en la salida dejó a André-Pierre Gignac frente al arco, pero el francés falló su remate. Tigres insistía, pero la falta de contundencia mantenía con vida a los locales. El cierre fue de presión constante por parte de los felinos, que volcaron hombres al ataque en busca del empate. Necaxa resistía, cada vez más cerca de un triunfo que lo metía de lleno en la pelea por la Liguilla.

Correa le entregó el empate a los Tigres en el final del duelo | Imago7

Sin embargo, al minuto 90+6, en la última jugada del partido, Rodrigo Aguirre filtró un balón dentro del área y Ángel Correa definió con precisión para el 1-1 definitivo. Un empate que sabe a alivio para Tigres y a golpe doloroso para Necaxa, que dejó escapar tres puntos vitales en casa.

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