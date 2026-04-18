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Futbol

Gignac lo tiene claro: Monterrey enamora y brillará en el Mundial 2026

Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:47 - 18 abril 2026
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El delantero de Tigres aseguró que la Sultana del Norte lo enamoró desde su llegada y no duda en que brillará como sede mundialista

De cara a la Copa del Mundo 2026, Monterrey comienza a perfilarse como una de las sedes más atractivas del torneo, no solo por su infraestructura, sino también por el impacto que genera en quienes la conocen.

Uno de los casos más representativos es el de André-Pierre Gignac, figura y leyenda de Tigres, quien no dudó en expresar el profundo vínculo que ha construido con la ciudad tras más de una década viviendo en ella.

Monterrey, una historia de amor para Gignac

El atacante francés describió a la ciudad y su zona metropolitana como un lugar que lo terminó por conquistar, destacando su crecimiento, entorno natural y calidad de vida.

Monterrey y San Pedro son lugares hermosos, con montañas alrededor y en constante desarrollo

Si llevo 10 años aquí, no es casualidad. Lo que empezó como una aventura se convirtió en una historia de amor y pasión
Gignac y Guido Pizarro de Tigres tras ganarle a Monterrey en Liga MX I IMAGO7

Incluso, Gignac dejó claro que su futuro está en México, país al que ya considera su hogar.

Soy un mexicano más. Es un orgullo que mis hijos hayan nacido aquí. Si no me he ido después de tanto tiempo, es porque quiero quedarme para siempre
Tigres celebrando el gol de Gignac mientras Monterrey se retira I MEXSPORT

De Francia a la Liga MX: una decisión que cambió su vida

El delantero también recordó cómo tomó la decisión de llegar al futbol mexicano, tras haber disputado la Copa Mundial de la FIFA 2010 con la Selección Francesa.

André-Pierre Gignac festeja gol con Francia | MEXSPORT

En busca de nuevos retos, Gignac encontró en Tigres una oportunidad inesperada, incluso antes de conocer la ciudad.

Necesitaba un cambio. Había opciones en Europa, pero llegó la llamada de Tigres. Firmé sin conocer Monterrey, y cuando llegué, el recibimiento fue increíble

La nobleza de la gente y el apoyo diario es algo que nunca había vivido

Con figuras como Gignac respaldando su atractivo, Monterrey apunta a convertirse en una de las sedes más llamativas del Mundial 2026, dejando huella tanto en aficionados como en jugadores.

André-Pierre Gignac cumple 10 años con Tigres | IMAGO7
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